Φθιώτιδα: Επεισοδιακή καταδίωξη μέρα μεσημέρι ύστερα από απόπειρα κλοπής σε σπίτι – Δύο συλλήψεις, αναζητείται ο συνεργός

Επεισοδιακή καταδίωξη εκτυλίχθηκε μέρα μεσημέρι στη Φθιώτιδα, ύστερα από απόπειρα κλοπής σε σπίτι στη Στυλίδα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μίας γυναίκας και ενός άνδρα, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και του συνεργού τους για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής, συνέργεια σε απόπειρα διακεκριμένης κλοπής, καθώς και για απείθεια.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 14:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν η παρέα των Ρομά μετέβη στο χωριό Σπαρτιά του Δήμου Στυλίδας, όπου η 56χρονη εισήλθε σε σπίτι μίας 81χρονης γυναίκας, με σκοπό την κλοπή. Η ηλικιωμένη την αντιλήφθηκε και απέτρεψε την κλοπή, με την 56χρονη να φεύγει τρέχοντας με τον συνεργό της, που αναζητείται, ενώ σε αυτοκίνητο τους περίμενε ο 54χρονος αδελφός της πρώτης.

Η καταδίωξη

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, όλοι μαζί κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα από ανατολική Φθιώτιδα προς Λαμία, όπου στην 236η χ/θ τους εντόπισε το περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Στυλίδας, που έκανε προσπάθεια να τους σταματήσει. Οι δράστες δεν συμμορφώθηκαν στα ηχητικά σήματα και ο οδηγός ανέπτυξε ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, επιχειρώντας και πολύ επικίνδυνους ελιγμούς.

Από το κέντρο της Αστυνομίας, δόθηκε εντολή στις κοντινές δυνάμεις να κινηθούν επίσης στο σημείο και τελικά οι δράστες εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο εντός χωραφιού με ελιές, πίσω από το «222» όπου κατέφυγαν για να μπερδέψουν τα περιπολικά.

Οι δύο συλληφθέντες, όπως και ο συνεργός τους, παράτησαν το όχημα στο σημείο και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί αλλά ακινητοποιήθηκαν από τους δύο αστυνομικούς του περιπολικού της Στυλίδαςβ που έφτασε πρώτο στο σημείο. Ο τρίτος της «παρέας» κατάφερε να το σκάσει και αναζητείται.

Τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν στην εισαγγελία την Κυριακή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση με τις ανωτέρω κατηγορίες. Σημειώνεται ότι ο 54χρονος κατηγορείται και για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς για να αποφύγει τη σύλληψη, διενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς, σε όλο το μήκος της εθνικής οδού και των παραδρόμων της.

Μέσω του συνηγόρου τους ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν την Τετάρτη (15/10) στον ανακριτή και μέχρι τότε κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο της ΔΑ Φθιώτιδας.