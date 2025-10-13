Φθιώτιδα: Επεισοδιακή καταδίωξη μέρα μεσημέρι ύστερα από απόπειρα κλοπής σε σπίτι – Δύο συλλήψεις, αναζητείται ο συνεργός

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό Εθνική

Επεισοδιακή καταδίωξη εκτυλίχθηκε μέρα μεσημέρι στη Φθιώτιδα, ύστερα από απόπειρα κλοπής σε σπίτι στη Στυλίδα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μίας γυναίκας και ενός άνδρα, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και του συνεργού τους για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής, συνέργεια σε απόπειρα διακεκριμένης κλοπής, καθώς και για απείθεια.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 14:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν η παρέα των Ρομά μετέβη στο χωριό Σπαρτιά του Δήμου Στυλίδας, όπου η 56χρονη εισήλθε σε σπίτι μίας 81χρονης γυναίκας, με σκοπό την κλοπή. Η ηλικιωμένη την αντιλήφθηκε και απέτρεψε την κλοπή, με την 56χρονη να φεύγει τρέχοντας με τον συνεργό της, που αναζητείται, ενώ σε αυτοκίνητο τους περίμενε ο 54χρονος αδελφός της πρώτης.

Η καταδίωξη

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, όλοι μαζί κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα από ανατολική Φθιώτιδα προς Λαμία, όπου στην 236η χ/θ τους εντόπισε το περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Στυλίδας, που έκανε προσπάθεια να τους σταματήσει. Οι δράστες δεν συμμορφώθηκαν στα ηχητικά σήματα και ο οδηγός ανέπτυξε ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, επιχειρώντας και πολύ επικίνδυνους ελιγμούς.

Από το κέντρο της Αστυνομίας, δόθηκε εντολή στις κοντινές δυνάμεις να κινηθούν επίσης στο σημείο και τελικά οι δράστες εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο εντός χωραφιού με ελιές, πίσω από το «222» όπου κατέφυγαν για να μπερδέψουν τα περιπολικά.

Οι δύο συλληφθέντες, όπως και ο συνεργός τους, παράτησαν το όχημα στο σημείο και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί αλλά ακινητοποιήθηκαν από τους δύο αστυνομικούς του περιπολικού της Στυλίδαςβ που έφτασε πρώτο στο σημείο. Ο τρίτος της «παρέας» κατάφερε να το σκάσει και αναζητείται.

Τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν στην εισαγγελία την Κυριακή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση με τις ανωτέρω κατηγορίες. Σημειώνεται ότι ο 54χρονος κατηγορείται και για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς για να αποφύγει τη σύλληψη, διενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς, σε όλο το μήκος της εθνικής οδού και των παραδρόμων της.

Μέσω του συνηγόρου τους ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν την Τετάρτη (15/10) στον ανακριτή και μέχρι τότε κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο της ΔΑ Φθιώτιδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η θρόμβωση μπορεί να προληφθεί-Κάθε 6 δευτερόλεπτα χάνεται μία ζωή

Βιταμίνη D: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να την πάρετε για μέγιστη απορρόφηση;

IRIS: Αλλάζει ριζικά το σύστημα άμεσων πληρωμών – Τι έρχεται για τους χρήστες και τους ελεύθερους επαγγελματίες

ΕΣΠΑ: 10 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία

Τεστ προσωπικότητας: Το ζώο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε θαρραλέος άνθρωπος

Τι σημαίνει η φράση «εν λευκώ» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:22 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος που λήστεψε με απειλή σύριγγας οδηγό ταξί – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι λήστεψε υπό τη...
14:02 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Σοκ σε σχολείο της Λαμίας: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά σε συναδέλφους της και πέθανε κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο

Θρήνος στην εκπαιδευτική κοινότητα της Λαμίας μετά τον αιφνίδιο θάνατο μίας 60χρονης καθηγήτρι...
13:34 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Πατήσια: Δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στον πατέρα που κάπνισε ναρκωτικά δίπλα στο βρέφος του – Σήμερα η δίκη στο Αυτόφωρο

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα ο 27χρονος Αιγύπτιος, ...
13:28 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Κορυδαλλός: Καρέ καρέ η επίθεση του «διανομέα» σε γυναίκα για να της αρπάξει την τσάντα – Την έριξε στο οδόστρωμα

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας με τον «διανομέα» που έκανε επιθέσεις σε βάρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης