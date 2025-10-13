Βίντεο: Το σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων στη Σλοβακία

Δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν στον δήμο Γιαμπλόνοβ ναντ Τούρνου στην περιοχή Ροζνάβα στην Σλοβακία.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πυροσβέστες από διάφορους σταθμούς σπεύδουν στο σημείο. Η αστυνομία ασφαλίζει τον τόπο του ατυχήματος, συντονίζει την επιχείρηση διάσωσης και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το TV Markíza, τα εμπλεκόμενα τρένα ήταν τα τρένα R 913 και R 914 GEMERAN με κατεύθυνση από το Ζβόλεν προς το Κόσιτσε και πίσω. Το ατύχημα φέρεται να συνέβη όταν το τρένο διέσχιζε ένα τμήμα μονής γραμμής, σύμφωνα με την Σλοβακική Σιδηροδρομική Εταιρεία.

Δείτε το βίντεο:

