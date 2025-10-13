Σύγκρουση δύο τρένων express στη Σλοβακία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Σλοβακία τρένο

Δύο τρένα ταχείας κυκλοφορίας που ταξίδευαν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν στη Σλοβακία κοντά στο χωριό Γιαμπλόνοβ νατ Τούρνοου. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πέντε ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο έφτασαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο UNN, υπήρχαν πολλοί επιβάτες στα τρένα.

Το Επιχειρησιακό Κέντρο της Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας ανέφερε επίσης τη σύγκρουση στο Facebook.

«Οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά από τα τρένα, η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν είναι ακόμη γνωστή. Η αστυνομία διασφαλίζει την ασφάλεια στο σημείο, συντονίζει το έργο των υπηρεσιών διάσωσης και ρυθμίζει την κυκλοφορία των ανθρώπων στην περιοχή. Το περιστατικό διερευνάται», πρόσθεσε η αστυνομία.

Μετά το ατύχημα που αφορούσε δύο τρένα express, ο Υπουργός Μεταφορών της χώρας, Γιόζεφ Ραζ, ακύρωσε συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματιστεί για τις 11:30 τοπική ώρα, αφιερωμένη σε μια σημαντική επισκευή γέφυρας.

13:01 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

