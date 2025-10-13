Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε από τη Χαμάς 13 ομήρους «σε καλή κατάσταση» – Βρίσκονται καθ’ οδόν προς τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις

Ένας αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε στους Times of Israel ότι παρέλαβαν 13 ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς, οι οποίοι είναι «σε καλή κατάσταση». Για πρώτη φορά από το 2014, η Χαμάς δεν κρατά πλέον κανέναν ζωντανό όμηρο, σημειώνει η ισραηλινή εφημερίδα.

«Βρισκόμαστε καθ’ οδόν προς τις IDF», ανέφερε ο ανώτερος αξιωματούχος και πρόσθεσε οι 13 όμηροι θα παραδοθούν στις IDF έπειτα από διαδρομή περίπου 15 λεπτών. «Κινούμαστε», πρόσθεσε.

Το αραβόφωνο κανάλι Al-Araby δημοσιεύει βίντεο που δείχνει οχήματα του Ερυθρού Σταυρού να αναχωρούν από το σημείο μεταφοράς των ομήρων στο νότιο τμήμα της Γάζας, με προορισμό το σημείο συνάντησης με τις δυνάμεις του IDF.

רכבי הצלב האדום עוזבים את נקודת המסירה של החטופים בדרום הרצועה לאחר ההעברה. 13 חטופים בפעימה הזו, בסך הכול 20 חטופים חיים שוחררו מידי חמאס https://t.co/y6eFJRzSzb pic.twitter.com/Fbu7wiqn6P — Nurit Yohanan (@nurityohanan) October 13, 2025



Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε το στρατό πως παρέλαβε τους 13 ομήρους από τη Χαμάς στη Χαν Γιούνις της νότιας Γάζας, πριν από λίγο.

🟡 According to information provided by the Red Cross, 13 hostages have been transferred into their custody and are on their way to IDF and ISA forces in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025



Τα ονόματα των 13 ομήρων είναι: Έλκανα Μπομπότ, Αβιντάταν Ορ, Γιοσέφ-Χαΐμ Οχάνα, Εβιτάρ Ντέιβιντ, Ρομ Μπράσλαφσκι, Σεγκέβ Καλφόν, Νίμροντ Κοέν, Μαξίμ Χέρκιν, Εϊτάν Χορν, Μάταν Ζανγκάουκερ, Μπαρ Κούπερστειν, Ντέιβιντ Κούνιο και Αριέλ Κούνιο.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τώρα τους ομήρους στις δυνάμεις των IDF μέσα στη Γάζα, οι οποίοι στη συνέχεια θα συνοδευτούν εκτός του παλαιστινιακού θύλακα στην στρατιωτική βάση Ρέιμ, όπου θα υποβληθούν αρχικά σε ιατρικές εξετάσεις και ύστερα θα συναντήσουν τις οικογένειές τους.

Αργότερα, η Χαμάς πρόκειται να επιστρέψει τα σώματα των 28 νεκρών ομήρων.