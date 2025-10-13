Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε από τη Χαμάς 13 ομήρους «σε καλή κατάσταση» – Βρίσκονται καθ’ οδόν προς τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις

Νίκος Παγουλάτος

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε από τη Χαμάς 13 ομήρους «σε καλή κατάσταση» – Βρίσκονται καθ’ οδόν προς τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις
Ένας αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε στους Times of Israel ότι παρέλαβαν 13 ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς, οι οποίοι είναι «σε καλή κατάσταση». Για πρώτη φορά από το 2014, η Χαμάς δεν κρατά πλέον κανέναν ζωντανό όμηρο, σημειώνει η ισραηλινή εφημερίδα.

LIVE – Ιστορική ημέρα για τη Μέση Ανατολή: Η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 ζωντανούς ομήρους – Η ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

«Βρισκόμαστε καθ’ οδόν προς τις IDF», ανέφερε ο ανώτερος αξιωματούχος και πρόσθεσε οι 13 όμηροι θα παραδοθούν στις IDF έπειτα από διαδρομή περίπου 15 λεπτών. «Κινούμαστε», πρόσθεσε.

Το αραβόφωνο κανάλι Al-Araby δημοσιεύει βίντεο που δείχνει οχήματα του Ερυθρού Σταυρού να αναχωρούν από το σημείο μεταφοράς των ομήρων στο νότιο τμήμα της Γάζας, με προορισμό το σημείο συνάντησης με τις δυνάμεις του IDF.


Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε το στρατό πως παρέλαβε τους 13 ομήρους από τη Χαμάς στη Χαν Γιούνις της νότιας Γάζας, πριν από λίγο.


Τα ονόματα των 13 ομήρων είναι: Έλκανα Μπομπότ, Αβιντάταν Ορ, Γιοσέφ-Χαΐμ Οχάνα, Εβιτάρ Ντέιβιντ, Ρομ Μπράσλαφσκι, Σεγκέβ Καλφόν, Νίμροντ Κοέν, Μαξίμ Χέρκιν, Εϊτάν Χορν, Μάταν Ζανγκάουκερ, Μπαρ Κούπερστειν, Ντέιβιντ Κούνιο και Αριέλ Κούνιο.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τώρα τους ομήρους στις δυνάμεις των IDF μέσα στη Γάζα, οι οποίοι στη συνέχεια θα συνοδευτούν εκτός του παλαιστινιακού θύλακα στην στρατιωτική βάση Ρέιμ, όπου θα υποβληθούν αρχικά σε ιατρικές εξετάσεις και ύστερα θα συναντήσουν τις οικογένειές τους.

Αργότερα, η Χαμάς πρόκειται να επιστρέψει τα σώματα των 28 νεκρών ομήρων.

13:01 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Νετανιάχου: Αποδέχθηκε την πρόσκληση του Αλ-Σίσι για να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Αιγύπτου – Μεσολάβησε ο Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρό...
12:50 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Το σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων στη Σλοβακία

Δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν στον δήμο Γιαμπλόνοβ ναντ Τούρνου στην περιοχή Ροζνάβα στην ...
12:28 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερώνονται από ισραηλινές φυλακές – Ώρες αγωνίας για τις οικογένειές τους

Λεωφορεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρουν Παλαιστίνιους κρατούμενους φεύγουν αυτή την ...
12:23 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Σύγκρουση δύο τρένων express στη Σλοβακία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Δύο τρένα ταχείας κυκλοφορίας που ταξίδευαν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν στη Σλοβακ...
