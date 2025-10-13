LIVE – Ξεκίνησε η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από τη Χαμάς – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την επιστροφή όσων κρατούνται αιχμάλωτοι στη Γάζα. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι 7 όμηροι έχουν ήδη παραδοθεί στον Ερυθρό Σταυρό στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η ανακοίνωση του γεγονότος από ομιλητή στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ προκάλεσε ξέσπασμα χειροκροτημάτων και ζητωκραυγών. Τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού θα κατευθυνθούν τώρα προς τις περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από το Ισραήλ και θα μεταφέρουν τους ομήρους στις ισραηλινές δυνάμεις. Από εκεί, οι όμηροι θα μεταφερθούν στη βάση Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ, όπου θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πριν την αναχώρησή του για το Ισραήλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τερματιστεί. Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό ταξίδι».

Δείτε live εικόνα:

Μπενιαμίν και Σάρα Νετανιάχου: Χειρόγραφα μηνύματα για τους ομήρους που απελευθερώνονται

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και η σύζυγός του, Σάρα Νετανιάχου, άφησαν χειρόγραφα μηνύματα καλωσορίσματος για τους ομήρους που αναμένεται να απελευθερωθούν το πρωί της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Πρωθυπουργού (PMO).

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara added a personal message for the returning hostages to the welcome kits prepared for them by the Prime Minister’s Office Hostages Authority and include clothing and personal equipment, a laptop computer, a cellphone and a tablet pic.twitter.com/dk4QMDiFkP — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 13, 2025



Times of Israel: Επτά όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των απελευθερωμένων βρίσκονται οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Ματάν Ανγκρεστ, Αλόν Όχελ, Ομρί Μιράν, Εϊτάν Μορ και Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Araby του Κατάρ μεταδίδει ότι η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς βρίσκεται αυτή την ώρα σε διαδικασία μεταφοράς Ισραηλινών ομήρων προς τον Ερυθρό Σταυρό στην Πόλη της Γάζας.

«Ο Θεός να ευλογεί τον ειρηνοποιό»: Η Jerusalem Post ευχαριστεί τον Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων

Σε μια ιστορική ημέρα για το Ισραήλ, καθώς επίκειται η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από τη Χαμάς, η εφημερίδα The Jerusalem Post αφιερώνει το πρωτοσέλιδό της στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντάς του θερμές ευχαριστίες.

Την ίδια ώρα, στο Τελ Αβίβ, Ισραηλινοί πολίτες σχημάτισαν με μεγάλα γράμματα τη φράση «thank you» («ευχαριστούμε») στην άμμο μιας παραλίας.

Ισραηλινός αξιωματούχος: Ξεκινά άμεσα η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων

Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι η απελευθέρωση της πρώτης ομάδας ομήρων αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. «Οι IDF προετοιμάζονται για τη μεταφορά και τον επαναπατρισμό των ομήρων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας, κατά τις πρωινές ώρες, ξεκινώντας από τις 08:00 στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, «οι χρόνοι ενδέχεται να τροποποιηθούν και θα υπάρξουν ενημερώσεις καθώς θα είναι διαθέσιμες νέες πληροφορίες».

Παράλληλα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι έχει ήδη δύο ελικόπτερα σε ετοιμότητα για να μεταφέρουν τους ομήρους πίσω στο Ισραήλ.

מחזירים אותם הביתה: היערכות צוותי חיל-האוויר ומסוקי ה-״ינשוף״ וה-”יסעור” לקראת קליטת השבים. pic.twitter.com/iFFf6rJZ7E — Israeli Air Force (@IAFsite) October 13, 2025

Οι 20 όμηροι που θα απελευθερώσει η Χαμάς

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δημοσιεύει τα ονόματα των 20 ζωντανών ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους ίδιους 20 ομήρους των οποίων τα ονόματα είχαν ήδη δοθεί στο Ισραήλ νωρίτερα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και των οποίων η απελευθέρωση επιβεβαιώθηκε ως μέρος της συμφωνίας που αφορά τους ζωντανούς ομήρους.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, δεν περιλαμβάνονται στην ομάδα τα ονόματα του απαχθέντος στρατιώτη Tamir Nimrodi ή του Νεπαλέζου υπηκόου Bipin Joshi.

Παλαιστινιακή Αρχή: Έτοιμη να συνεισφέρει να επιτύχει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Η ΠΑ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον βρετανό πρώην πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ στην προσπάθεια να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός και να αρχίσει η ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαίωσε παλαιστίνιος αξιωματούχος τον δεύτερο χθες Κυριακή.

Η Παλαιστινιακή Αρχή έχασε την εξουσία κι εκδιώχθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς το 2007.

Τραμπ: Θα λάβει το υψηλότερο πολιτικό βραβείο στο Ισραήλ

Σύμφωνα με το AFP, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ θα απονείμει το υψηλότερο πολιτικό βραβείο της χώρας στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του στην απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα και στη συμβολή στον τερματισμό του πολέμου.

«Μέσα από τις ακούραστες προσπάθειές του, ο Πρόεδρος Τραμπ όχι μόνο βοήθησε να επιστρέψουν οι αγαπημένοι μας στην πατρίδα τους, αλλά έθεσε επίσης τα θεμέλια για μια νέα εποχή στη Μέση Ανατολή, βασισμένη στην ασφάλεια, τη συνεργασία και την γνήσια ελπίδα για ένα ειρηνικό μέλλον», δήλωσε ο Χέρτζογκ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Προετοιμασίες για την παραλαβή των ομήρων από τον Ερυθρό Σταυρό

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Χαμάς θα παραδώσει 20 ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταφερθούν από ειδική μονάδα του ισραηλινού στρατού στην περιοχή που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Αν κάποιος από αυτούς χρειαστεί ιατρική περίθαλψη, θα διακομιστεί αμέσως με ελικόπτερο στα δύο κοντινότερα νοσοκομεία στο νότιο Ισραήλ, ενώ οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν οδικώς στη βάση Ρέιμ, όπου θα τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους, που ήδη έχουν φτάσει στο σημείο.

Τραμπ: Έχει «προφορικές εγγυήσεις» πως η συμφωνία για τη Γάζα δεν θα καταρρεύσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει λάβει προφορικές εγγυήσεις από το Ισραήλ, τη Χαμάς και άλλους περιφερειακούς παράγοντες, σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι θα ήθελε να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. «Θα ήταν τιμή μου», είπε. «Θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω το πόδι μου εκεί».

Χαμάς: Πώς η συντονισμένη πίεση την ανάγκασε να δεχτεί μια συμφωνία που δεν ήθελε – Ο ρόλος της Τουρκίας

Η Χαμάς αρχικά απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, το οποίο είχε τροποποιηθεί από το Ισραήλ και δεν προέβλεπε δεσμευτικές εγγυήσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Συντονισμένες πιέσεις από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία ανάγκασαν τη Χαμάς να αποδεχθεί τη συμφωνία, προειδοποιώντας την για απώλεια πολιτικής και διπλωματικής κάλυψης.

Η συμφωνία οδήγησε τη Χαμάς στην απελευθέρωση όλων των ομήρων της στη Γάζα, εγκαταλείποντας το σημαντικότερο διαπραγματευτικό της χαρτί.

