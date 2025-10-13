Ντόναλντ Τραμπ: Αναχώρησε για το Ισραήλ ο πρόεδρος των ΗΠΑ – «Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τερματιστεί»

Ντόναλντ Τραμπ: Αναχώρησε για το Ισραήλ ο πρόεδρος των ΗΠΑ – «Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τερματιστεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One από το Μέριλαντ, ξεκινώντας το ταξίδι του προς το Ισραήλ, όπου θα συμμετάσχει στις διαδικασίες που αφορούν την απελευθέρωση των ομήρων και τη διεθνή σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Πριν την αναχώρησή του, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τερματιστεί. Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό ταξίδι».

Το Air Force One αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ στις 9.30 το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα. Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη μεγάλη συγκέντρωση του Σαββάτου που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, λέγοντας: «Υπήρχαν 500.000 άνθρωποι», επισημαίνοντας τον τεράστιο όγκο του πλήθους που παρακολούθησε τις ομιλίες των απεσταλμένων του, Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ.

