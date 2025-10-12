Τέξας: Συνετρίβη αεροσκάφος σε βιομηχανική περιοχή – Κάηκαν πολλά ρυμουλκούμενα οχήματα – Βίντεο ντοκουμέντο

Aεροσκάφος Cirrus SR-22 συνετρίβη σε βιομηχανική περιοχή του Τέξας προκαλώντας πυρκαγιά σε πολλά ρυμουλκούμενα οχήματα.

«Το αεροπλάνο συνετρίβη πάνω σε πολλά οχήματα και ημιφορτηγά που τώρα παραδίδονται στις φλόγες, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών ή των νεκρών», αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Σημείο της συντριβής είναι η λεωφόρος N. Saginaw, βόρεια του αεροδρομίου Hicks. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή.

