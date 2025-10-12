Τέξας: Συνετρίβη αεροσκάφος σε βιομηχανική περιοχή – Κάηκαν πολλά ρυμουλκούμενα οχήματα – Βίντεο ντοκουμέντο

Aεροσκάφος Cirrus SR-22 συνετρίβη σε βιομηχανική περιοχή του Τέξας προκαλώντας πυρκαγιά σε πολλά ρυμουλκούμενα οχήματα.
A plane has crashed in Fort Worth, Texas.pic.twitter.com/4xmMVZvz0b
— Clash Report (@clashreport) October 12, 2025
«Το αεροπλάνο συνετρίβη πάνω σε πολλά οχήματα και ημιφορτηγά που τώρα παραδίδονται στις φλόγες, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών ή των νεκρών», αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Σημείο της συντριβής είναι η λεωφόρος N. Saginaw, βόρεια του αεροδρομίου Hicks. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή.
🚨 BREAKING
Fort Worth, Haslet, and Saginaw Fire Departments are responding to a plane crash in the 12700 block of N. Saginaw Blvd, just north of Hicks Airfield, Texas.
The incident involves multiple tractor-trailers engulfed in flames, producing heavy black smoke. pic.twitter.com/6bayrfWvaa
— American Press 🗽 (@americanspress) October 12, 2025