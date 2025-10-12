Ύπνος: Επιστήμονες ανακάλυψαν 5 διαφορετικά προφίλ – Τι δείχνουν την εγκεφαλική λειτουργία και την ψυχική υγεία

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Επιστήμονες ανακάλυψαν 5 διαφορετικά προφίλ - Τι δείχνουν την εγκεφαλική λειτουργία και την ψυχική υγεία
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ενώ όλοι γνωρίζουμε τη σημασία της διάρκειας και της ποιότητας του ύπνου, οι επιστήμονες πλέον αναγνωρίζουν ότι και ο τρόπος που κοιμόμαστε παίζει σημαντικό ρόλο. Οι επιστήμονες αναγνώρισαν πέντε προφίλ ύπνου, καθένα από τα οποία συνδέεται με συγκεκριμένα συμπτώματα ψυχικής υγείας και πρότυπα εγκεφαλικής δραστηριότητας. Η κατανόηση του δικού σας τύπου ύπνου μπορεί να δείξει τον τρόπο με τον οποίο η ξεκούρασή σας επηρεάζει τη συνολική σας ευεξία.

Ύπνος: Οι άνθρωποι που κλείνουν την πόρτα του υπνοδωματίου τους όταν κοιμούνται, συνήθως διαθέτουν αυτά τα 6 χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ψυχολογία

Οι 5 τύποι ύπνου, σύμφωνα με ειδικούς – Τι αποκαλύπτουν για την σωματική και ψυχική σας υγεία

Μια πρωτοποριακή έρευνα ταξινόμησε τις συνήθειες ύπνου σε πέντε προφίλ, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο ένα συγκεκριμένο μοτίβο ξεκούρασης συνδέεται άμεσα με την υγεία, την ψυχική διάθεση και την εγκεφαλική δραστηριότητα. Διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να βιώσουν έναν από τους πέντε τύπους ύπνου και αυτά τα προφίλ υπογραμμίζουν πώς ο ύπνος επηρεάζει την υγεία μας.

Προηγούμενες μελέτες έχει βρει συσχετίσεις μεταξύ ύπνου και γνωστικής λειτουργίας, ψυχικής υγείας και σωματικών παθήσεων, όπως οι καρδιακές παθήσεις. Αλλά αυτές οι μελέτες συχνά εξέταζαν τη σχέση με μία μόνο πτυχή του ύπνου, όπως η διάρκεια ή η ποιότητά του.

Ύπνος: Οι άνθρωποι που κοιμούνται με πολλά μαξιλάρια συχνά έχουν αυτά τα 7 μοναδικά χαρακτηριστικά

Για να υιοθετήσουν μια πιο ολιστική προσέγγιση, η Valeria Kebets στο Πανεπιστήμιο Concordia στο Μόντρεαλ του Καναδά και οι συνεργάτες της ανέλυσαν τη συσχέτιση μεταξύ επτά παραγόντων που σχετίζονται με τον ύπνο – όπως η ικανοποίηση από τον ύπνο και η χρήση βοηθημάτων ύπνου – και 118 άλλων μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της γνωστικής λειτουργίας, της χρήσης ουσιών και της ψυχικής υγείας. Συνέλεξαν δεδομένα, όπως γνωστικές εξετάσεις, έρευνες ύπνου και σαρώσεις εγκεφάλου από 770 υγιείς ενήλικες ηλικίας μεταξύ 22 και 36 ετών στις ΗΠΑ.

Από την ανάλυση των δεδομένων, οι ερευνητές εντόπισαν πέντε ξεχωριστά προφίλ ύπνου, καθένα με μοναδική συσχέτιση στη λειτουργία του εγκεφάλου και την ψυχική υγεία.

  • Το προφίλ κακής ποιότητας ύπνου και ψυχικής έντασης
  • Το προφίλ ανθεκτικότητας
  • Το προφίλ βοηθημάτων ύπνου και μειωμένης γνωστικής λειτουργίας
  • Το προφίλ ανεπαρκούς διάρκειας (λιγότερες από 7 ώρες ύπνου)
  • Το προφίλ διαταραχών ύπνου και γνωστικής υποβάθμισης

Το προφίλ κακής ποιότητας ύπνου και ψυχικής έντασης

Το πρώτο προφίλ χαρακτηριζόταν από ένα γενικό μοτίβο κακής ποιότητας ύπνου (μεγαλύτερες διαταραχές, μειωμένη ικανοποίηση, δυσκολία στον ύπνο). Οι συμμετέχοντες εμφάνισαν επίσης χειρότερη ψυχική υγεία, όπως συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους, καθώς και θυμό, φόβο και στρες.

Οι σαρώσεις εγκεφάλου σε αυτή την ομάδα έδειξαν μειωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ των δικτύων που εμπλέκονται στον αυτο-αναστοχασμό (π.χ. κροταφοβρεγματικό δίκτυο) και εκείνων που είναι υπεύθυνα για την προσοχή και τις γνωστικές εργασίες. Όπως εξηγούν οι ερευνητές, αυτό μπορεί να υποδηλώνει διαταραχές στην ικανότητα του εγκεφάλου να μετατοπίζεται μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού κόσμου. Τα άτομα αυτά ενδέχεται να είναι υπερβολικά απασχολημένα με τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, αντί να επικεντρώνονται στο περιβάλλον.

Το προφίλ ανθεκτικότητας

Όσοι ανήκουν στο δεύτερο προφίλ ύπνου εμφάνισαν επίσης σημάδια χειρότερης ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα σχετιζόμενα με την απροσεξία, αλλά όχι με δυσκολίες στον ύπνο. Αντίθετα, είχαν φυσιολογικό ύπνο συνολικά. «Το ερμηνεύσαμε ως ανθεκτικότητα στον ύπνο», λέει η Kebets, δηλαδή «χειρότερη ψυχική υγεία, η οποία δεν επηρεάζει απαραίτητα τον ύπνο». Αυτή η ομάδα δεν εμφάνισε τα ίδια πρότυπα μειωμένης εγκεφαλικής συνδεσιμότητας του πρώτου προφίλ, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτά τα πρότυπα συνδέονται ειδικά με τα προβλήματα διαταραχής ύπνου και όχι με τη συνολική ψυχική υγεία.

Το προφίλ βοηθημάτων ύπνου και μειωμένης γνωστικής λειτουργίας

Το τρίτο προφίλ ανέδειξε μια σχέση μεταξύ της χρήσης βοηθημάτων ύπνου (συνταγογραφούμενα φάρμακα ή ροφήματα) και της χειρότερης μνήμης και συναισθηματικής αναγνώρισης (η ικανότητα να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα των άλλων). Αυτό συσχετίστηκε με μειωμένη συνδεσιμότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την όραση, τη μνήμη και το συναίσθημα.

Το προφίλ ανεπαρκούς διάρκειας (λιγότερες από 7 ώρες ύπνου)

Το τέταρτο προφίλ διακρίθηκε για τον περιορισμένο ύπνο (λιγότερες από 7 ώρες τη νύχτα). Αυτό συσχετίστηκε με χειρότερη ακρίβεια και μεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης σε γνωστικά τεστ (συναισθηματική επεξεργασία, γλώσσα, κοινωνικές δεξιότητες), επιθετικές συμπεριφορές και αυξημένη συνδεσιμότητα σε όλα τα δίκτυα του εγκεφάλου.

Το προφίλ διαταραχών ύπνου και γνωστικής υποβάθμισης

Επιθετικότητα παρατηρήθηκε και στο πέμπτο προφίλ, το οποίο χαρακτηριζόταν από διαταραχές ύπνου (π.χ. συχνές αφυπνίσεις τη νύχτα). Αυτές οι διαταραχές συσχετίστηκαν με χειρότερη επεξεργασία γλώσσας και μνήμη εργασίας, καθώς και με σημάδια χειρότερης ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων συμπτωμάτων άγχους και κατάχρησης ουσιών.

Αυτά τα ευρήματα φέρνουν τους ερευνητές πιο κοντά στην κατανόηση της σύνθετης σχέσης μεταξύ ύπνου και υγείας. «Ο ύπνος είναι κρίσιμος για την ευεξία σας και σχετίζεται με τη γνωστική λειτουργία, τη σωματική υγεία, την ψυχική υγεία, τη χρήση ουσιών – τόσες πολλές πτυχές της λειτουργίας σας», τονίζει ο Kebets.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν ταιριάζουν όλοι οι συμμετέχοντες σε ένα προφίλ και δεν βρέθηκαν στοιχεία αιτιώδους σχέσης, αλλά μόνο συσχετίσεις μεταξύ των προφίλ ύπνου και των χαρακτηριστικών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε την ερωτική ζωή στον γάμο μου» – Οι παράδοξες συμβουλές μιας 40χρονης

Κρέμες νυκτός και ημέρας: Πώς να τις επιλέγουμε, σύμφωνα με το Cleveland – Τι συστατικά πρέπει να έχουν

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Πώς προτιμούν να πληρώνουν οι Έλληνες και γιατί – Το κριτήριο που δείχνει νέα έρευνα

ΠΟΜΙΔΑ: Τα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και οι προτάσεις στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργε...

Όλοι ετοιμάζονται να ζήσουν την «κόλαση των wearables»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
06:00 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Μπανάνα πριν από την προπόνηση: Τα 5 οφέλη για την υγεία και οι καλύτεροι τρόποι κατανάλωσης, σύμφωνα με διατροφολόγο

Η μπανάνα θεωρείται το ιδανικό σνακ πριν την άσκηση, προσφέροντας άμεση ενέργεια και ζωτικής σ...
22:00 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ύπνος: Τα 3 φρούτα που μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε καλά – «Είναι πλούσια σε μελατονίνη και αντιοξειδωτικά»

Εάν ψάχνετε για έναν φυσικό και απολαυστικό τρόπο να καταπολεμήσετε την αϋπνία, η λύση μπορεί ...
06:00 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Άνοια: 5 τροφές που μπορούν να καθυστερήσουν την εμφάνισή της, σύμφωνα με μελέτη

Μια 15ετής μελέτη υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο των μακροχρόνιων διατροφικών συνηθειών στη...
22:00 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ύπνος: Ειδικοί εξηγούν γιατί 15 λεπτά επιπλέον ξεκούρασης την ημέρα μπορούν να προσθέσουν μια δεκαετία στη ζωή σας

Η μακροζωία εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες: τον ύπνο, την άσκηση και τη διατροφή. Νέα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης