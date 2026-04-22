Ιράν: Μετέωρη η συμμετοχή του στον νέο γύρο συνομιλιών – «Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα», τονίζει εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

Το Ιράν διατηρεί μια στάση αναμονής και σκεπτικισμού αναφορικά με τη συμμετοχή του στον επικείμενο δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, παρά την παράταση της εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, ξεκαθάρισε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, κατηγορώντας παράλληλα την Ουάσινγκτον για έλλειψη ειλικρίνειας.

«Προσήλθαμε στις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη και σοβαρότητα, αλλά η άλλη πλευρά των διαπραγματεύσεων (οι ΗΠΑ) έχει δείξει αδιαφορία και έλλειψη καλής πίστης» δήλωσε, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αν και ο νέος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι «πιθανό» να πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας, το τοπίο παραμένει θολό.

Ο Μπαγκαΐ τόνισε ότι το Ιράν «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο πεδίο και την πολιτική σκηνή».

Σχετικά με το ενδεχόμενο των νέων συναντήσεων, δήλωσε: «Η διπλωματία είναι ένα εργαλείο για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας, και όποτε καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν οι απαραίτητες και λογικές συνθήκες για τη χρήση αυτού του εργαλείου… θα αναλάβουμε δράση».

Επίσης, δεν παρέλειψε να επαναλάβει τις πάγιες προειδοποιήσεις της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ, δηλώνοντας πως η χώρα είναι «σε κατάσταση πλήρους επαγρύπνησης και έτοιμη για μια ολοκληρωμένη και αποφασιστική άμυνα για την ακεραιότητα του Ιράν ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή και κακόβουλη ενέργεια».

Με πληροφορίες από: Associated Press, Sky News