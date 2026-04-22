Τεχεράνη: Δεν θα ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ όσο είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έθεσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X τους αυστηρούς όρους της χώρας του για τη διατήρηση της εκεχειρίας και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό ως κατάφωρη παραβίαση των συμφωνηθέντων με τις ΗΠΑ.

«Μια πλήρης κατάπαυση του πυρός έχει νόημα μόνο εάν δεν παραβιάζεται από τον ναυτικό αποκλεισμό και την ομηρία της παγκόσμιας οικονομίας, και εάν σταματήσει η σιωνιστική πολεμοκαπηλία σε όλα τα μέτωπα – η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι αδύνατη με μια τέτοια κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», τόνισε.

Παράλληλα, ο Γκαλιμπάφ υπογράμμισε ότι οι πιέσεις προς το Ιράν δεν θα αποδώσουν καρπούς.

آتش‌بس کامل وقتی معنا دارد که با محاصره دریایی و گروگان‌گیری اقتصاد دنیا نقض نشود و جنگ افروزی صهیونیست‌ها در همه جبهه‌ها متوقف باشد؛ بازگشایی تنگه هرمز با نقض فاحش آتش‌بس ممکن نیست.

با تجاوز نظامی به اهداف خود نرسیدند،با قلدری هم نخواهند رسید. تنها راه، پذیرش حقوق ملت ایران است. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 22, 2026



«Δεν πέτυχαν τους στόχους τους μέσω της στρατιωτικής επιθετικότητας, ούτε θα τους πετύχουν μέσω του εκφοβισμού. Ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι η αναγνώριση των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους», σημείωσε.