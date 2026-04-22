Τεχεράνη: Δεν θα ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ όσο είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν Λίβανος
Φωτογραφία: AP

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έθεσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X τους αυστηρούς όρους της χώρας του για τη διατήρηση της εκεχειρίας και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό ως κατάφωρη παραβίαση των συμφωνηθέντων με τις ΗΠΑ.

«Μια πλήρης κατάπαυση του πυρός έχει νόημα μόνο εάν δεν παραβιάζεται από τον ναυτικό αποκλεισμό και την ομηρία της παγκόσμιας οικονομίας, και εάν σταματήσει η σιωνιστική πολεμοκαπηλία σε όλα τα μέτωπα – η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι αδύνατη με μια τέτοια κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», τόνισε.

Παράλληλα, ο Γκαλιμπάφ υπογράμμισε ότι οι πιέσεις προς το Ιράν δεν θα αποδώσουν καρπούς.


«Δεν πέτυχαν τους στόχους τους μέσω της στρατιωτικής επιθετικότητας, ούτε θα τους πετύχουν μέσω του εκφοβισμού. Ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι η αναγνώριση των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους», σημείωσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

