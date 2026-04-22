Τραμπ για Ιράν: «Ακύρωσαν τις εκτελέσεις 8 γυναικών έπειτα από παρέμβασή μου» – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

donald trump
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν συμφώνησε να σταματήσει την εκτέλεση οκτώ γυναικών διαδηλωτριών, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στην προσωπική του παρέμβαση προς την ιρανική ηγεσία.

Ωστόσο, η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου ότι οι γυναίκες επρόκειτο πράγματι να εκτελεστούν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Πολύ καλά νέα! Μόλις ενημερώθηκα ότι οι οκτώ γυναίκες διαδηλώτριες που επρόκειτο να εκτελεστούν απόψε στο Ιράν δεν θα θανατωθούν τελικά. Τέσσερις θα αφεθούν ελεύθερες αμέσως και τέσσερις θα καταδικαστούν σε φυλάκιση ενός μήνα. Εκτιμώ πολύ το γεγονός ότι το Ιράν και οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, και τερμάτισαν την προγραμματισμένη εκτέλεση».

Πηγή: Truth Social

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρακολουθούν την κατάσταση στο Ιράν ανέφεραν ότι δύο από τις γυναίκες είχαν ήδη αφεθεί ελεύθερες με εγγύηση τον Μάρτιο, ενώ για δύο άλλες ήταν γνωστό ότι αντιμετώπιζαν κατηγορίες που επισύρουν τη θανατική ποινή.

Οι γυναίκες είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Την Τρίτη, ο Τραμπ αναδημοσίευσε μια φωτογραφία των γυναικών —μεταξύ των οποίων και δύο έφηβα κορίτσια— η οποία, σύμφωνα με συντηρητικό ακτιβιστή, απεικονίζει πρόσωπα που βρίσκονται αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη στο Ιράν.

Πηγή: Truth Social

Οι αντικρουόμενες εκδοχές ενισχύουν τα ερωτήματα σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που αφορούν υποθέσεις του δικαστικού συστήματος του Ιράν, ενώ σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει προβεί και στο παρελθόν σε ισχυρισμούς για θανατικές καταδίκες που αργότερα αμφισβητήθηκαν ή παρέμειναν ανεπιβεβαίωτες.

Ο Τραμπ έδωσε παράταση στην εκεχειρία με το Ιράν, δεσμευόμενος ωστόσο να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πιέζοντας την Τεχεράνη να υποβάλει μια ενιαία πρόταση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Με πληροφορίες από: CNN, Associated Press

