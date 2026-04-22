Παναγιωτόπουλος: «Θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς»

Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε πλήγμα εκ των έσω σήμερα Τετάρτη καθώς ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος τοποθετήθηκε και μάλιστα δημόσια υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, προϊδεάζοντας για νέες ανακατατάξεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε μεταξύ άλλων, «εγώ θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς», στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα.

Αναλυτικότερα, μιλώντας την Τετάρτη στον «Αθήνα 9,84», ο βουλευτής Αχαΐας υποστήριξε ότι η επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια συνολικότερη αναδιάταξη των «προοδευτικών δυνάμεων». Στο ίδιο πλαίσιο, εμφανίστηκε θετικός και στο ενδεχόμενο συγκρότησης ενός ευρύτερου σχήματος συνεργασίας, το οποίο –όπως εκτίμησε– θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στην κοινοβουλευτική του έδρα, καθώς απέφυγε να προεξοφλήσει ότι μια τέτοια πολιτική μετακίνηση θα συνοδευόταν κατ’ ανάγκην από παραίτηση.

«Οι έδρες ανήκουν κατά το ήμισυ στο κόμμα και κατά το ήμισυ στους πολίτες που μας εξέλεξαν», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρήσει την έδρα του ακόμη και σε περίπτωση μετατόπισης προς ένα νέο πολιτικό εγχείρημα.

Παράλληλα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος περιέγραψε με μάλλον ζοφερούς όρους το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα οφείλει «συντεταγμένα» να κινηθεί προς μια νέα κατεύθυνση. «Κάτι πρέπει να γίνει ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή σε προσχώρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το κλίμα αμφισβήτησης που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος και εντείνοντας την πίεση προς την ηγεσία Φάμελλου.

Η τοποθέτησή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την αντίστοιχη δημόσια παρέμβαση του Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος επίσης είχε ταχθεί υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, περιγράφοντάς τον ως τον βασικό φορέα μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας απέναντι στην κυβέρνηση.