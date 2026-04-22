Αλέξανδρος Σαμοντούροφ: Ο παίκτης του Παναθηναϊκού θα δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft του 2026

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Πηγή: Intime

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ θα δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft του 2026, όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης. Ο 21χρονος φόργουορντ θέλει να διεκδικήσει μια θέση στη διαδικασία που αποτελεί στόχο για κάθε νεαρό μπασκετμπολίστα.

Ο Έλληνας παίκτης προέρχεται από μια δύσκολη περίοδο, καθώς ένας μακροχρόνιος τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης με τον Παναθηναϊκό. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να κυνηγήσει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο υψηλότερο επίπεδο.

Την είδηση γνωστοποίησε ο μάνατζερ του παίκτη στο Draft Express, με το αμερικανικό Μέσο να σημειώνει ότι ο 21χρονος διεθνής με την «επίσημη αγαπημένη» εξετάζει και την προοπτική του κολεγίου. Έτσι, ο Σαμοντούροφ φαίνεται να έχει ανοιχτές περισσότερες από μία επιλογές για τη συνέχεια της πορείας του.

Ο Έλληνας φόργουορντ ανήκει στον Παναθηναϊκό από το 2022 και έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες. Με το «τριφύλλι» έχει κατακτήσει την GBL το 2024, τη Euroleague το 2024 και το Κύπελλο Ελλάδας το 2025 και το 2026.

