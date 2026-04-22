Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 35χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Περιπολικό

Αστυνομικοί συνέλαβαν το βράδυ της Κυριακής έναν 35χρονο στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά την καταγγελία γυναίκας για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον σύντροφό της και να ζητήσει βοήθεια από πλήρωμα περιπολικού. Όπως κατήγγειλε, λίγο νωρίτερα μέσα στο σπίτι, ο 35χρονος την είχε χτυπήσει και την είχε απειλήσει με όπλο.

Όταν ο δράστης αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα μιλούσε με τους αστυνομικούς, προσπάθησε να διαφύγει. Ωστόσο, εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα μετά από αναζητήσεις και οδηγήθηκε στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επιλήφθηκε της προανάκρισης.

Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι ο άνδρας είχε τραυματίσει τη γυναίκα, την είχε εξυβρίσει και απειλήσει, ενώ έφτασε στο σημείο να τη σημαδέψει με όπλο, καταγράφοντας μάλιστα την πράξη σε βίντεο.

Μετά από έρευνα στο σπίτι του, αρχικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το επίμαχο πυροβόλο όπλο τύπου (pocket), γεμιστήρας με 7 φυσίγγια και 7 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 36,3 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ενώ σε έρευνα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και της Ομάδας ΔΙΑΣ, σε αποθήκη ιδιοκτησίας του 35χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

* 586 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

* 257 γραμμ. ηρωίνης,

* ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

* 6 τραπεζικές κάρτες μαζί με 5 κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις της νομοθεσίας για ναρκωτικά και όπλα, καθώς και για εξύβριση, απειλή και κατοχή αντικειμένων άγνωστης προέλευσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:25 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

«Γολγοθάς» για μαθητές Λυκείου της Λάρισας: Ελαττωματικό λεωφορείο με… χάρτινες πινακίδες τους άφησε πέντε ώρες στη μέση του δρόμου

Αδιανόητη ταλαιπωρία βίωσαν οι μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας στην προσπάθειά τους να...
23:09 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος εκτέλεσε την Ελευθερία χωρίς καν να της μιλήσει με 9άρι πιστόλι – Το χρονικό της τραγωδίας

Ξεκίνησε ως εξαφάνιση μίας γυναίκας για την οποία ανησυχούσαν οι δικοί της άνθρωποι και ειδικά...
22:43 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Γαύδος: Με διμοιρίες ΜΑΤ η επιχείρηση κατεδάφισης ξύλινων κατασκευών στις παραλίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με διμοιρίες ΜΑΤ προχωρούν στη Γαύδο τα πρωτόκολλα κατεδάφισης για τις καλύβες στις παραλίες τ...
22:39 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Άγιος Δημήτριος: Τραύμα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά φέρει ο 25χρονος που εντοπίστηκε νεκρός – Ήταν γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης 22...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης