Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 35χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία

Αστυνομικοί συνέλαβαν το βράδυ της Κυριακής έναν 35χρονο στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά την καταγγελία γυναίκας για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον σύντροφό της και να ζητήσει βοήθεια από πλήρωμα περιπολικού. Όπως κατήγγειλε, λίγο νωρίτερα μέσα στο σπίτι, ο 35χρονος την είχε χτυπήσει και την είχε απειλήσει με όπλο.

Όταν ο δράστης αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα μιλούσε με τους αστυνομικούς, προσπάθησε να διαφύγει. Ωστόσο, εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα μετά από αναζητήσεις και οδηγήθηκε στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επιλήφθηκε της προανάκρισης.

Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι ο άνδρας είχε τραυματίσει τη γυναίκα, την είχε εξυβρίσει και απειλήσει, ενώ έφτασε στο σημείο να τη σημαδέψει με όπλο, καταγράφοντας μάλιστα την πράξη σε βίντεο.

Μετά από έρευνα στο σπίτι του, αρχικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το επίμαχο πυροβόλο όπλο τύπου (pocket), γεμιστήρας με 7 φυσίγγια και 7 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 36,3 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ενώ σε έρευνα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και της Ομάδας ΔΙΑΣ, σε αποθήκη ιδιοκτησίας του 35χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

* 586 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

* 257 γραμμ. ηρωίνης,

* ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

* 6 τραπεζικές κάρτες μαζί με 5 κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις της νομοθεσίας για ναρκωτικά και όπλα, καθώς και για εξύβριση, απειλή και κατοχή αντικειμένων άγνωστης προέλευσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ