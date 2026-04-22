ΗΠΑ: «Εγκαταλείψτε τώρα το Ιράν» – Προειδοποιήσεις στους Αμερικανούς πολίτες για «τέλη εξόδου» και εμπόδια από την Τεχεράνη

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους Αμερικανούς πολίτες που παραμένουν στο Ιράν, καλώντας τους να «εγκαταλείψουν τη χώρα τώρα», εκμεταλλευόμενοι τη μερική επαναλειτουργία του εναέριου χώρου που ανακοινώθηκε χθες.

Η Ουάσινγκτον προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να παρεμποδίσει την αποχώρησή τους ή να επιβάλει ένα «τέλος εξόδου» (exit fee) σε περίπτωση που αποφασίσει να τους επιτρέψει τη διέλευση.

Ειδική οδηγία δόθηκε στους κατόχους διπλής υπηκοότητας (Ιράν-ΗΠΑ), οι οποίοι καλούνται να αναχωρήσουν χρησιμοποιώντας το ιρανικό τους διαβατήριο.

Στην επίσημη ανακοίνωση υπογραμμίζονται οι διαθέσιμες οδοί διαφυγής.

Iran: As of April 21, Iran’s airspace has partially reopened. U.S. citizens should leave Iran now, monitor local media for updates, and consult with commercial carriers for additional information on flights out of Iran. Americans seeking to depart Iran may also depart by land to… pic.twitter.com/yvVIqO0XoJ — TravelGov (@TravelGov) April 22, 2026

«Οι Αμερικανοί που επιδιώκουν να αναχωρήσουν από το Ιράν μπορούν επίσης να φύγουν οδικώς προς την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία και το Τουρκμενιστάν. Οι πολίτες των ΗΠΑ δεν πρέπει να ταξιδεύουν προς το Αφγανιστάν, το Ιράκ ή την περιοχή των συνόρων Πακιστάν-Ιράν».