ΗΠΑ: «Εγκαταλείψτε τώρα το Ιράν» – Προειδοποιήσεις στους Αμερικανούς πολίτες για «τέλη εξόδου» και εμπόδια από την Τεχεράνη

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν αεροδρόμιο
Φωτογραφία: Reuters

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους Αμερικανούς πολίτες που παραμένουν στο Ιράν, καλώντας τους να «εγκαταλείψουν τη χώρα τώρα», εκμεταλλευόμενοι τη μερική επαναλειτουργία του εναέριου χώρου που ανακοινώθηκε χθες.

LIVE – 54η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Ουάσινγκτον προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να παρεμποδίσει την αποχώρησή τους ή να επιβάλει ένα «τέλος εξόδου» (exit fee) σε περίπτωση που αποφασίσει να τους επιτρέψει τη διέλευση.

Ειδική οδηγία δόθηκε στους κατόχους διπλής υπηκοότητας (Ιράν-ΗΠΑ), οι οποίοι καλούνται να αναχωρήσουν χρησιμοποιώντας το ιρανικό τους διαβατήριο.

Στην επίσημη ανακοίνωση υπογραμμίζονται οι διαθέσιμες οδοί διαφυγής.

«Οι Αμερικανοί που επιδιώκουν να αναχωρήσουν από το Ιράν μπορούν επίσης να φύγουν οδικώς προς την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία και το Τουρκμενιστάν. Οι πολίτες των ΗΠΑ δεν πρέπει να ταξιδεύουν προς το Αφγανιστάν, το Ιράκ ή την περιοχή των συνόρων Πακιστάν-Ιράν».

