Γάζα: Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερώνονται από ισραηλινές φυλακές – Ώρες αγωνίας για τις οικογένειές τους

Λεωφορεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρουν Παλαιστίνιους κρατούμενους φεύγουν αυτή την ώρα από τη φυλακή Οφέρ στο Ισραήλ, μεταδίδει το BBC. Στη Ραμάλα, εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν με αγωνία να απελευθερωθούν οι συγγενείς τους από τις ισραηλινές φυλακές τα επόμενα λεπτά.

Ο 24χρονος Άμρο Αμπντουλάχ περιμένει τον ξάδελφό του, Ρασίντ Ομάρ (48 ετών), ο οποίος συνελήφθη τον Ιούλιο του 2005 και καταδικάστηκε σε ισόβια από ισραηλινό δικαστήριο για δολοφονία.

«Είναι έτοιμος να αγκαλιάσει την ελευθερία», λέει ο Άμρο μέσα σε μια πολυσύχναστη αίθουσα συνεδριάσεων, περιτριγυρισμένος από δεκάδες άλλες οικογένειες.

Πολλοί εδώ είναι αγχωμένοι αλλά και χαρούμενοι για μια πιθανή λήξη του πολέμου. «Θέλω ειρήνη», λέει ο Άμρο. «Θέλω να ζήσω μια ευτυχισμένη ζωή, ασφαλή και ειρηνική, χωρίς κατοχή και χωρίς περιορισμούς».

Η Ιμπτισάμ Κάμελ Εμρί, αδελφή Παλαιστίνιου κρατούμενου που πέρασε 25 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή, περιμένει με αγωνία την απελευθέρωσή του στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

Όπως είπε στο Middle East Eye, περιμένει την απελευθέρωση του μικρότερου αδελφού της εδώ και δύο ημέρες: «Είναι ο μικρός μου αδελφός – σαν γιος μου, η αγάπη μου και το φως των ματιών μου. Μόνο ο Θεός ξέρει πόσο υποφέραμε που ήμασταν μακριά του. Μόνο ο Θεός ξέρει πόσο ελπίζαμε ότι θα απελευθερωνόταν», λέει η 50χρονη γυναίκα.

Η οικογένεια είχε ενημερωθεί ότι ο αδελφός της θα περιλαμβανόταν μεταξύ των σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός και ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ωστόσο, προσθέτει ότι τους ειδοποίησαν να μην κάνουν δημόσιους εορτασμούς, μια προϋπόθεση που επιβλήθηκε σε πολλές οικογένειες στις κατεχόμενες περιοχές.

«Είπαμε ότι είναι εντάξει. Θέλουμε απλώς να επιστρέψει ο αδελφός μας. Η χαρά μας είναι μέσα στις καρδιές μας – δεν χρειάζεται να τη δείξουμε», εξηγεί.

Με δάκρυα στα μάτια, η Εμρί λέει ότι η οικογένεια δεν ξέρει ακόμα πότε ή πού θα απελευθερωθεί. «Περιμένουμε απλώς το έλεος του Θεού… Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες ώρες της ζωής μου. Ολόκληρος ο κόσμος άλλαξε [ενώ ήταν φυλακισμένος], η μητέρα του πέθανε, ο πατέρας του πέθανε. Τα αδέλφια του μεγάλωσαν, τα παιδιά του παντρεύτηκαν, όλα αυτά ενώ εκείνος ήταν στη φυλακή».

Η οικογένεια του Μοχάμαντ Ιμράν βγήκε νωρίς για να περιμένει την απελευθέρωσή του, αλλά έπαθε σοκ όταν διαπίστωσε ότι ανήκει ανάμεσα στους τουλάχιστον 100 Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατουμένους που το Ισραήλ αποφάσισε να εξορίσει.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να τον δουν ξανά, εκτός εάν το Ισραήλ επέτρεπε την έξοδό τους από τη Δυτική Όχθη, για να τον συναντήσουν στο εξωτερικό. Ο 43χρονος Μοχάμαντ συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2022 και καταδικάστηκε σε 13 ισόβιες ποινές.

Η αδελφή του, Ιμπτισάμ, και ο αδελφός του, Ραέντ, χαρήκαν όταν δέχτηκαν τηλεφώνημα από αξιωματούχο της ισραηλινής φυλακής που τους ενημέρωνε ότι θα απελευθερωθεί.

«Έλαβα τηλεφώνημα από Ισραηλινό αξιωματούχο πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας ότι ο αδελφός μου θα απελευθερωθεί. Μας ζήτησε να μην δείξουμε χαρά ούτε να δεχτούμε ευχές. Αργότερα, ο ισραηλινός στρατός έκανε έφοδο στο σπίτι μας τη νύχτα, ρωτώντας πού θα μείνει ο Μοχάμαντ μετά την απελευθέρωσή του», λέει ο Ραέντ.

«Τα νέα της ημέρας ήταν σοκ, αλλά συνεχίζουμε να περιμένουμε, ίσως τον δούμε με κάποιο τρόπο. Το σημαντικό είναι ότι θα απελευθερωθεί, είτε εδώ είτε στο εξωτερικό».

Με πληροφορίες από: BBC, Al Jazeera, Middle East Eye