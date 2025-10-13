Τασούλας για Άγνωστο Στρατιώτη: Να αποστειρώσουμε το θέμα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και να δώσουμε χρόνο στον διάλογο

Στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στον διάλογο που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μπροστά στις κάμερες, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Ανοίξατε έναν διάλογο και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσετε λίγο χρόνο αυτός ο διάλογος να ωριμάσει. Ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το θέμα του πώς θέλουμε να είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι να αποστειρώσουμε το θέμα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα άξιζε να το κάνουμε, πρώτον βλέποντας πώς είναι τα αντίστοιχα μνημεία σε όλες τις χώρες του κόσμου, ασχέτως πολιτικού καθεστώτος, και να σκεφτούμε ότι αυτό το μνημείο συμβολίζει τους αγώνες του έθνους, τους απελευθερωτικούς και τους αμυντικούς» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τασούλας.

«Θέσατε ένα επίμαχο θέμα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε χρόνο στον διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο» επανέλαβε στο τέλος της τοποθέτησής του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.