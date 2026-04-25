Στην καλύτερη πεντάδα του EuroCup Γυναικών η Μαριέλλα Φασούλα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

fasoula

Η μπασκετμπολίστρια Μαριέλλα Φασούλα ψηφίστηκε στην καλύτερη πεντάδα του EuroCup Γυναικών για την αγωνιστική περίοδος 2025-2026, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EuroCup Women.

Η Ελληνίδα διεθνής σέντερ, η οποία συμμετέχει στο προπονητικό καμπ των Golden State Valkyries και διεκδικεί μία θέση στο ρόστερ της ομάδας του WNBA, την εφετινή περίοδο αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας και είχε μια εξαιρετικά παραγωγική σεζόν, βοηθώντας την τουρκική ομάδα να φτάσει μέχρι τον 1ο γύρο των Play Off στη διοργάνωση.

Με την γλώσσα των αριθμών, η Φασούλα στη διάρκεια της παρουσίας της στο EuroCup με τη φανέλα της Μπεσίκτας είχε μ.ο. ανά αγώνα 18.9 πόντους, 9.6 ριμπάουντ 4.0 ασίστ και 22 στο σύστημα αξιολόγησης.

Στην καλύτερη πεντάδα ψηφίστηκαν επίσης οι: Ματέα Τάντιτς της (Ζαγκλέμπιε Σοσνόβιεκ), Μπλάνκα Μιγιάν (Μπάξι Φέρολ), Φρίντα Μπούνερ (Εστουντιάντες) και Χαντίγια Κέιβ (Περφουμερίας Αβενίδα).

