Σαν σήμερα 25 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα των Μονίμων Αντιπροσώπων του ΟΗΕ
- Ημέρα του DNA
- Παγκόσμια Ημέρα Γονικής Αποξένωσης
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ελονοσίας
- Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής
- Παγκόσμια Ημέρα Τάι Τσι και Τσιγκόνγκ
Γεγονότα
- 1719: Ο Ροβινσώνας Κρούσος παίρνει «σάρκα και οστά» μέσα από την πένα του Άγγλου συγγραφέα Ντάνιελ Ντεφόε.
- 1792: Ο ληστής Νικολά Ζακ Πελετιέ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που εκτελείται στη γκιλοτίνα.
- 1850: Ο Πάουλ Γιούλιους φον Ρόιτερ, ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, χρησιμοποιεί 40 περιστέρια για να μεταφέρει στους πελάτες του το κλείσιμο των τιμών του χρηματιστηρίου.
- 1859: Αρχίζουν οι εργασίες για τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ.
- 1915: Δυνάμεις Νεοζηλανδών και Αυστραλών επιχειρούν απόβαση στις τουρκικές ακτές της Καλλίπολης, στο πλαίσιο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
- 1944: Πραγματοποιούνται μυστικές εκλογές στην κατεχόμενη Ελλάδα για την ανάδειξη εκλεκτόρων στο Εθνικό Συμβούλιο (ΠΕΕΑ).
- 1953: Οι επιστήμονες Φράνσις Κρικ και Τζέιμς Γουότσον δημοσιεύουν την πρωτοποριακή εργασία τους για τη χημική δομή του DNA. Για την ανακάλυψή τους αυτή, που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη του 20ου αιώνα, θα τιμηθούν με το βραβείο Νόμπελ το 1962.
- 1974: Η Επανάσταση των Γαρυφάλλων στην Πορτογαλία. Οι στρατιωτικοί εγκαθιδρύουν και πάλι τη Δημοκρατία, έπειτα από μισό αιώνα δικτατορίας.
- 1982: Το Ισραήλ ολοκληρώνει την αποχώρησή του από τη Χερσόνησο του Σινά.
- 1993: Ο Μπόρις Γιέλτσιν εκλέγεται Πρόεδρος της Ρωσίας.
- 2001: Ειδικοί του ΟΗΕ αναφέρουν ότι για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια, το προστατευτικό στρώμα όζοντος πάνω από το Βόρειο Πόλο φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί (ταυτόχρονα προειδοποιούν ότι το φαινόμενο είναι προσωρινό).
Γεννήσεις
- 1874: Γκουλιέλμο Μαρκόνι, Ιταλός μηχανικός, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909. (Θαν. 20/7/1937)
- 1940: Αλ Πατσίνο, Αμερικανός ηθοποιός.
- 1932: Νικολάι Καρντάσεφ, Ρώσος αστροφυσικός.
- 1946: Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι, Ρώσος πολιτικός.
- 1947: Γιόχαν Κρόιφ, Ολλανδός ποδοσφαιριστής. (Θαν. 24/3/2016)
- 1949: Ντομινίκ Στρος-Καν, Γάλλος οικονομολόγος, δικηγόρος και πολιτικός.
- 1969: Κωνσταντίνος Καζάκος, Έλληνας ηθοποιός.
- 1970: Αννίτα Πάνια, Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια.
Θάνατοι
- 1744: Άντερς Κέλσιους, σουηδός αστρονόμος, εφευρέτης της ομώνυμης κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας. (Γεν. 27/11/1701)
- 1940: Βίλχελμ Ντέρπφελντ, γερμανός αρχαιολόγος, που συμμετείχε στις ανασκαφές της Ολυμπίας των Μυκηνών και της Τροίας. (Γεν. 26/12/1853)
- 1981: Τάκης Σινόπουλος, Έλληνας συγγραφέας.
- 1994: Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός, από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. (Γεν. 30/6/1939)