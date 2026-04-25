Χουλιάρας για τον σεισμό στην Κρήτη: Φυσιολογική η σεισμική ακολουθία

Οι ενδείξεις συνηγορούν ότι ο σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ βορειοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου που αναστάτωσε το πρωί της Παρασκευής την Κρήτη, ήταν ο κύριος, ανέφερε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας.

Καραστάθης στον ΑΝΤ1 για τα 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου: «Ως τώρα υπάρχει ομαλή ακολουθία»

Οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο έφτασαν σε ισχύ τα 5 Ρίχτερ και η ακολουθία εμφανίζεται φυσιολογική, ωστόσο το φαινόμενο παρακολουθείται καθώς πρόκειται για περιοχή που έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν, δήλωσε ο Γεράσιμος Χουλιάρας στο ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 18 χλμ. νότια του Γούδουρα Λασιθίου.

