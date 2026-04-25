Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/4)

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/04):
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS9
10:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών – Γυναικών τένις
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS10
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
12:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών – Γυναικών τένις
12:50 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS11
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Τουρκ Τέλεκομ Turkish Basketball Super League
13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Άστον Βίλα Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Μαγιόρκα La Liga
15:00 Action 24 Καλλιθέα – Χανιά Super League 2
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Tissot Sprint)
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Πίζα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΟ Μυκόνου Betsson GBL
16:30 Novasports Extra 2 Βόλφσμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Κολωνία – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
17:00 Novasports Start Γουλβς – Τότεναμ Premier League
17:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ – Έβερτον Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Ισπανία, Χέρεζ
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD ΚΠΡ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Μπαρτσελόνα La Liga
17:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Γκρόνινγκεν Eredivisie
18:15 ΕΡΤ Sports 3 Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα Ιαπωνική GBL
18:15 Αρης Betsson – Πανιώνιος GBL
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Προμηθέας Πάτρας – Ηρακλής GBL
18:15 ΕΡΤ Sports 2 ΠΑΟΚ – Μαρούσι GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός GBL
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Ρόμα Serie A
19:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον FA Cup
19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Νιούκαστλ Premier League
19:30 Novasports Prime Αμβούργο – Χόφενχαϊμ Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Βαλένθια – Τζιρόνα La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Σέλτικ – Φόλκερκ William Hill Scottish Premiership
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ορλάντο Μάτζικ – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA Playoffs
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Μορεϊρένσε Liga Portugal
20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νάπολι – Τρέντο Lega Basket Serie A
20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
21:00 Novasports Start Μπρέντα – Άγιαξ Eredivisie
21:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
21:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Λέτσε Serie A
22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπιλμπάο La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Σανς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ NBA Playoffs
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Μπουμπλίκ – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP Masters
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Ρίο Άβε Liga Portugal