«Ιδανική αυτόχειρας» η Ρεάλ Μαδρίτης: Ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις από την Μπέτις αφήνοντας τις τελευταίες της ελπίδες για τον τίτλο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Real
Ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον του Μαρκ Ρόκα (αριστερά) της Μπέτις κατά τη διάρκεια του ισπανικού ποδοσφαιρικού αγώνα LaLiga μεταξύ της Ρεάλ Μπέτις και της Ρεάλ Μαδρίτης, στη Σεβίλλη της Ισπανίας, 24 Απριλίου 2026. EPA/JULIO MUNOZ

Το γκολ του Βινίσιους Τζούνιορ απ’ το 17ο λεπτό φάνηκε να αρκεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης για να φύγει νικήτρια απ’ το «La Cartuja» απέναντι στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν είχε… αντίθετη άποψη και με ένα εξαιρετικό τέρμα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 32ης αγωνιστικής της LaLiga.

Αποτέλεσμα… καταδικαστικό πλέον για τους Μαδριλένους, αφού έμειναν στο -8 απ’ την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία θα έχει την ευκαιρία το Σάβατο (25/4) με διπλό στη Μαδρίτη επί της Χετάφε να «ξεφύγει» στο +11 και να «τελειώσει» μια και καλή την υπόθεση τίτλος, πριν φτάσουν καν οι δύο ομάδες στο “clasico” της 10ης Μαΐου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής στη LaLiga:

  • Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (90’+4′ Μπεγερίν – 17′ Βινίσιους Τζούνιορ)
  • Αλαβές-Μαγιόρκα 25/04
  • Χετάφε-Μπαρτσελόνα 25/04
  • Βαλένθια-Τζιρόνα 25/04
  • Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 25/04
  • Ράγιο Βαγεκάνο-Σοσιεδάδ 26/04
  • Οβιέδο-Έλτσε 26/04
  • Οσασούνα-Σεβίλη 26/04
  • Βιγιαρεάλ-Θέλτα 26/04
  • Εσπανιολ-Λεβάντε 27/04

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)

  1. Μπαρτσελόνα 82 -Champions League-
  2. Ρεάλ Μαδρίτης 74 -33αγ. -Champions League-
  3. Βιγιαρεάλ 62
  4. Ατλέτικο Μαδρίτης 57
  5. Μπέτις 50 -33αγ.
  6. Χετάφε 44
  7. Θέλτα 44
  8. Ρεάλ Σοσιεδάδ 42 -Europa League
  9. Αθλέτικ Μπιλμπάο 41
  10. Οσασούνα 39
  11. Ράγιο Βαγεκάνο 38
  12. Εσπανιόλ 38
  13. Τζιρόνα 38
  14. Βαλένθια 36
  15. Μαγιόρκα 35
  16. Έλτσε 35
  17. Σεβίλη 34
  18. Αλαβές 33
  19. Λεβάντε 32
  20. Οβιέδο 28

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

01:16 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Premier League: «Άλμα» παραμονής για τη Νότιγχαμ Φόρεστ με εκτός έδρας «πεντάρα» στη Σάντερλαντ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πετούσε… φωτιές στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της με τη Σάντερλαντ στο «Stadi...
00:33 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Απάντηση του Μαρτίνεθ στη «φιλοφρόνηση» του Αταμάν – «Το βιογραφικό του δεν αρκεί για να μας νικήσουν»

Με ανάλογη «φιλοφρόνηση» για το βιογραφικό του απάντησε ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτί...
23:35 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Euroleague: Τα ζευγάρια των playoffs – Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

Με την ολοκλήρωση των play in της Euroleague, συμπληρώθηκε το… παζλ των playoffs της εφε...
22:35 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Η Μονακό αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs της Euroleague – Νίκησε 79-70 την Μπαρτσελόνα

Η Μονακό εξασφάλισε την παρουσία της στα πλέι οφ της EuroLeague, επικρατώντας με 79-70 της Μπα...
