Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης: Ασημένιο μετάλλιο για τη Μαρία Πρεβολαράκη

Στον τελικό των 53κ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πάλης στην Αλβανία, η Μαρία Πρεβολαράκη, ηττήθηκε στο… νήμα με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, προηγήθηκε με 1-0 από παρατήρηση που δόθηκε στην Ουκρανή, αλλά η αντίπαλος της στο δεύτερο γύρο κατάφερε και πήρε δύο πόντους και προβάδισμα στο σκορ.

Παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Μαρίας δεν μπόρεσε να γυρίσει το ματς και γνώρισε την ήττα, χάνοντας την ευκαιρία για ένα back to back ευρωπαϊκό χρυσό.