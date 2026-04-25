Premier League: «Άλμα» παραμονής για τη Νότιγχαμ Φόρεστ με εκτός έδρας «πεντάρα» στη Σάντερλαντ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πετούσε… φωτιές στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της με τη Σάντερλαντ στο «Stadium of Light» και με την καλύτερη εφετινή εμφάνισή της, έφυγε με ένα διαστημικό «διπλό» με 5-0 στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Premier League, κάνοντας τεράστιο «άλμα» για την παραμονή της στην κατηγορία.

Η Φόρεστ, που είναι πλέον στο +8 απ’ την 18η Τότεναμ, προηγήθηκε στο 17′ με το αυτογκόλ του Χούμε και πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, σημείωσε άλλα τρία γκολ με τους Γουντ (31′), Γκιμπς-Γουάιτ (34′) και Ιγκόρ Ζεσούς (37′), κάνοντας… παρέλαση. Την τελική… πινελιά στο παιχνίδι έβαλε ο Άντερσον στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής της Premier League:

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0 (3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 90+1΄ Γουέλμπεκ)

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2 (60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν – 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (5΄ Χάαλαντ)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5 (17′ αυτ. Χούμε, 31′ Γουντ, 34′ Γκιμπς-Γουάιτ, 37′ Ιγκόρ Ζεσούς, 90’+5′ Άντερσον)

Φούλαμ-Άστον Βίλα 25/04

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 25/04

Γουέστ Χαμ-Έβερτον 25/04

Γουλβς-Τότεναμ 25/04

Άρσεναλ-Νιούκαστλ 25/04

Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 27/04

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)