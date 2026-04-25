Λίβανος: Έξι νεκροί και δύο τραυματίες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε νέους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς χθες Παρασκευή 24/4, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και το συμμαχικό στο Ιράν σιιτικό κίνημα της Χεζμπολάχ.

«Αεροπορικά πλήγματα του ισραηλινού εχθρού στον νότιο Λίβανο (…) είχαν αποτέλεσμα να γίνουν μάρτυρες έξι πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι δύο», ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε αργά χθες βράδυ.

Ειδικότερα, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λίβανου ανέφερε ότι: