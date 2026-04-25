Λίβανος: Έξι νεκροί και δύο τραυματίες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Λίβανος
Φωτογραφία: Χασάν Αμμάρ/AP

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε νέους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς χθες Παρασκευή 24/4, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και το συμμαχικό στο Ιράν σιιτικό κίνημα της Χεζμπολάχ.

«Αεροπορικά πλήγματα του ισραηλινού εχθρού στον νότιο Λίβανο (…) είχαν αποτέλεσμα να γίνουν μάρτυρες έξι πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι δύο», ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε αργά χθες βράδυ.

Ειδικότερα, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λίβανου ανέφερε ότι:

  • Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Γουάντι αλ-Χουτζέιρ
  • Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τουλίν
  • Ένα άτομο σκοτώθηκε στη Σρίφα
  • Ένα άτομο σκοτώθηκε στο Γιατέρ και ένα τραυματίστηκε
  • Ένα άτομο τραυματίστηκε στο Κίρμπετ Σελμ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

01:02 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Η G7 ανησυχεί για την ενίσχυση των πυρηνικών οπλοστασίων της Ρωσίας και της Κίνας

Οι χώρες της G7 επέμειναν στον κρίσιμο ρόλο της Συνθήκης Μη Διάδοσης των πυρηνικών όπλων (TNP)...
00:18 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατάσχεσαν το ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas» ως ύποπτο συνεργασίας με τον αμερικανικό στρατό

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι κατάσχεσε το ελλη...
00:03 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Στο Ισλαμαμπάντ ο Αμπάς Αραγτσί αλλά χωρίς προγραμματισμένη συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους

Δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με ...
22:15 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Πακιστάν: Έφτασε στο Ισλαμαμπάντ η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Στο Πακιστάν έφτασε η ιρανική αντιπροσωπεία που αναμένεται να συμμετάσχει σε συνομιλίες με εκπ...
MUST READ

