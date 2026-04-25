Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατάσχεσαν το ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas» ως ύποπτο συνεργασίας με τον αμερικανικό στρατό

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι κατάσχεσε το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas» ως ύποπτο συνεργασίας με τον αμερικανικό στρατό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Ναυτικό των IRGC κατάσχεσε το πλοίο επειδή αγνόησε προειδοποιήσεις και διέπραξε πολυάριθμες παραβιάσεις της ναυτιλιακής νομοθεσίας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, το πλοίο πραγματοποίησε πολλαπλά ταξίδια σε λιμάνια των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (22/4) οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν αναφέρει ότι άνοιξαν πυρ εναντίον τριών πλοίων που επιχείρησαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ και μάλιστα στρατιώτες ανέβηκαν στο «Epaminodes» και υπέδειξαν στον καπετάνιο να χαράξει ρότα προς το νησί Λαράκ. Σύμφωνα με την εταιρεία όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Λίγες ώρες αργότερα οι IRGC είχαν δώσει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από την επιχείρηση κατάληψης δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.