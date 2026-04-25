Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατάσχεσαν το ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas» ως ύποπτο συνεργασίας με τον αμερικανικό στρατό

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι κατάσχεσε το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas» ως ύποπτο συνεργασίας με τον αμερικανικό στρατό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Ναυτικό των IRGC κατάσχεσε το πλοίο επειδή αγνόησε προειδοποιήσεις και διέπραξε πολυάριθμες παραβιάσεις της ναυτιλιακής νομοθεσίας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, το πλοίο πραγματοποίησε πολλαπλά ταξίδια σε λιμάνια των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (22/4) οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν αναφέρει ότι άνοιξαν πυρ εναντίον τριών πλοίων που επιχείρησαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ και μάλιστα στρατιώτες ανέβηκαν στο «Epaminodes» και υπέδειξαν στον καπετάνιο να χαράξει ρότα προς το νησί Λαράκ. Σύμφωνα με την εταιρεία όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Λίγες ώρες αργότερα οι IRGC είχαν δώσει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από την επιχείρηση κατάληψης δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Γιώργος Χρούσος: Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την ιατρική πρόοδο και τη διάγνωση

6 βραδινές συνήθειες που θα σας κάνουν να ξυπνήσετε ευτυχισμένοι το πρωί

ΔΕΗ: Πότε θα γίνει η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη- Όλα όσα είπε ο Στάσσης

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη

Μια μυστηριώδης «χρυσή σφαίρα» εντοπίστηκε στον βυθό – Τώρα οι επιστήμονες ξέρουν επιτέλους τι είναι

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:07 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Λίβανος: Έξι νεκροί και δύο τραυματίες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε νέους ισραηλινούς αεροπο...
01:02 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Η G7 ανησυχεί για την ενίσχυση των πυρηνικών οπλοστασίων της Ρωσίας και της Κίνας

Οι χώρες της G7 επέμειναν στον κρίσιμο ρόλο της Συνθήκης Μη Διάδοσης των πυρηνικών όπλων (TNP)...
00:03 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Στο Ισλαμαμπάντ ο Αμπάς Αραγτσί αλλά χωρίς προγραμματισμένη συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους

Δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με ...
22:15 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Πακιστάν: Έφτασε στο Ισλαμαμπάντ η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Στο Πακιστάν έφτασε η ιρανική αντιπροσωπεία που αναμένεται να συμμετάσχει σε συνομιλίες με εκπ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»