ΗΠΑ: «Πρόοδος» στις επαφές με το Ιράν – «Θέλουν διά ζώσης συνομιλίες» λέει ο Λευκός Οίκος

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Η Καρολάιν Λέβιτ, Φωτογραφία: Reuters

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει «πρόοδο» στις επαφές με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να προχωρήσει σε διά ζώσης συνομιλίες.

«Οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν»

Η Λέβιτ ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον «έχει σίγουρα δει πρόοδο από την ιρανική πλευρά» τις τελευταίες ημέρες.

Όπως είπε, «οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν πρόσωπο με πρόσωπο», επιβεβαιώνοντας τη διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες.

Αποστολή Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να στείλει τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ, προκειμένου να «ακούσουν την ιρανική πλευρά», αναφέρει το CNN.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται σε ετοιμότητα να μεταβεί στο Πακιστάν, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

«Η διπλωματία έχει πάντα μια ευκαιρία»

Η Λέβιτ υπογράμμισε ότι ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία, επισημαίνοντας ότι ήταν ευέλικτος στην απόφασή του να παρατείνει την εκεχειρία.

«Ο πρόεδρος είναι πάντα πρόθυμος να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συνάντηση θα οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις.

Αναφορά και σε Μέση Ανατολή

Η εκπρόσωπος χαρακτήρισε επίσης την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου «νίκη για τον κόσμο», εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν τους ηγέτες των δύο χωρών.

Γιώργος Χρούσος: Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την ιατρική πρόοδο και τη διάγνωση

6 βραδινές συνήθειες που θα σας κάνουν να ξυπνήσετε ευτυχισμένοι το πρωί

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Οι φυσικοί πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των μιονίων
περισσότερα
22:15 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Πακιστάν: Έφτασε στο Ισλαμαμπάντ η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Στο Πακιστάν έφτασε η ιρανική αντιπροσωπεία που αναμένεται να συμμετάσχει σε συνομιλίες με εκπ...
21:54 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ουκρανία: Επέστρεψαν 193 αιχμάλωτοι πολέμου από τη Ρωσία – Συγκλονιστικό βίντεο

Στην Ουκρανία επέστρεψαν 193 στρατιωτικοί που κρατούνταν σε ρωσική αιχμαλωσία, στο πλαίσιο νέα...
20:40 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

ΕΕ: Ανοιχτή σε χαλάρωση κυρώσεων κατά του Ιράν σε περίπτωση συμφωνίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν...
19:38 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ουκρανία: «Έτρωγαν χιόνι και έχασαν έως 40 κιλά» – Το σκάνδαλο με εξαντλημένους στρατιώτες της 14ης ταξιαρχίας

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την κατάσταση στρατιωτών της 14ης ξεχωριστής μηχανοκίνητης τα...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»