ΗΠΑ: «Πρόοδος» στις επαφές με το Ιράν – «Θέλουν διά ζώσης συνομιλίες» λέει ο Λευκός Οίκος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει «πρόοδο» στις επαφές με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να προχωρήσει σε διά ζώσης συνομιλίες.

«Οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν»

Η Λέβιτ ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον «έχει σίγουρα δει πρόοδο από την ιρανική πλευρά» τις τελευταίες ημέρες.

Όπως είπε, «οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν πρόσωπο με πρόσωπο», επιβεβαιώνοντας τη διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες.

Αποστολή Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να στείλει τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ, προκειμένου να «ακούσουν την ιρανική πλευρά», αναφέρει το CNN.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται σε ετοιμότητα να μεταβεί στο Πακιστάν, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

«Η διπλωματία έχει πάντα μια ευκαιρία»

Η Λέβιτ υπογράμμισε ότι ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία, επισημαίνοντας ότι ήταν ευέλικτος στην απόφασή του να παρατείνει την εκεχειρία.

«Ο πρόεδρος είναι πάντα πρόθυμος να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συνάντηση θα οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις.

Αναφορά και σε Μέση Ανατολή

Η εκπρόσωπος χαρακτήρισε επίσης την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου «νίκη για τον κόσμο», εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν τους ηγέτες των δύο χωρών.