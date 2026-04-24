ΗΠΑ: «Παγώνουν» 344 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα που συνδέονται με το Ιράν

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επέκταση της επιχείρησης «Economic Fury» κατά του Ιράν, προχωρώντας σε νέα μέτρα που στοχεύουν την οικονομία της Τεχεράνης.

Στόχος τα οικονομικά δίκτυα της Τεχεράνης

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να «αποδυναμώνει συστηματικά την ικανότητα της Τεχεράνης να δημιουργεί, να μετακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια», σύμφωνα με το Sky News.

Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ θα παρακολουθούν τις χρηματοροές που επιχειρεί να μεταφέρει το Ιράν εκτός της χώρας και θα στοχεύουν κάθε οικονομική «γραμμή ζωής» που συνδέεται με το καθεστώς.

Δέσμευση 344 εκατ. δολαρίων σε crypto wallets

Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκεται η επιβολή κυρώσεων σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με το Ιράν.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η κίνηση αυτή οδηγεί στο «πάγωμα» κεφαλαίων ύψους 344 εκατ. δολαρίων.

Οικονομική πίεση για διαπραγματεύσεις

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική πίεση για να οδηγήσει το Ιράν σε διαπραγματεύσεις και να το αναγκάσει να αποδεχθεί τους όρους των ΗΠΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μόνιμη υπονόμευση των πετρελαϊκών υποδομών της χώρας.