ΗΠΑ: «Παγώνουν» 344 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα που συνδέονται με το Ιράν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Σκοτ Μπέσεντ, Reuters
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επέκταση της επιχείρησης «Economic Fury» κατά του Ιράν, προχωρώντας σε νέα μέτρα που στοχεύουν την οικονομία της Τεχεράνης.

Στόχος τα οικονομικά δίκτυα της Τεχεράνης

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να «αποδυναμώνει συστηματικά την ικανότητα της Τεχεράνης να δημιουργεί, να μετακινεί και να επαναπατρίζει κεφάλαια», σύμφωνα με το Sky News.

Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ θα παρακολουθούν τις χρηματοροές που επιχειρεί να μεταφέρει το Ιράν εκτός της χώρας και θα στοχεύουν κάθε οικονομική «γραμμή ζωής» που συνδέεται με το καθεστώς.

Δέσμευση 344 εκατ. δολαρίων σε crypto wallets

Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκεται η επιβολή κυρώσεων σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με το Ιράν.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η κίνηση αυτή οδηγεί στο «πάγωμα» κεφαλαίων ύψους 344 εκατ. δολαρίων.

Οικονομική πίεση για διαπραγματεύσεις

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική πίεση για να οδηγήσει το Ιράν σε διαπραγματεύσεις και να το αναγκάσει να αποδεχθεί τους όρους των ΗΠΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μόνιμη υπονόμευση των πετρελαϊκών υποδομών της χώρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

02:07 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Λίβανος: Έξι νεκροί και δύο τραυματίες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε νέους ισραηλινούς αεροπο...
01:02 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Η G7 ανησυχεί για την ενίσχυση των πυρηνικών οπλοστασίων της Ρωσίας και της Κίνας

Οι χώρες της G7 επέμειναν στον κρίσιμο ρόλο της Συνθήκης Μη Διάδοσης των πυρηνικών όπλων (TNP)...
00:18 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατάσχεσαν το ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas» ως ύποπτο συνεργασίας με τον αμερικανικό στρατό

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι κατάσχεσε το ελλη...
00:03 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Στο Ισλαμαμπάντ ο Αμπάς Αραγτσί αλλά χωρίς προγραμματισμένη συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους

Δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με ...
MUST READ

