Μαρία Κορινθίου προς τον αγαπημένο της Γιώργο Καραθανάση για τη γιορτή του: «Χρόνια σου πολλά υπέροχέ μου – Εσύ και μόνο εσύ»

Τα χρόνια της πολλά προς τον εορτάζοντα Γιώργο Καραθανάση μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram η Μαρία Κορινθίου, μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση.

Η δημοφιλής ηθοποιός φαίνεται ζει μία από τις πιο όμορφες περιόδους στην προσωπική ζωή της, όντας σε σχέση εδώ και λίγους μήνες με τον επιχειρηματία Γιώργο Καραθανάση.

Στις 23 Απριλίου ο Γιώργος Καραθανάσης είχε την ονομαστική γιορτή του και η Μαρία Κορινθίου έκανε την Παρασκευή (24.4) μία άκρως τρυφερή ανάρτηση ανεβάζοντας μια φωτογραφία με τον σύντροφό της, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Εσύ και μόνο εσύ… Χρόνια σου πολλά υπέροχε μου karathanasisgeorge… Χρόνια μας πολλά», έγραψε η ηθοποιός.