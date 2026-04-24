Μάρκος Σεφερλής: «Ποτέ δεν έκανα πράγματα που ήταν αντίθετα στην πολιτική ορθότητα»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» παραχώρησε ο Μάρκος Σεφερλής. Ο καλλιτέχνης με την επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, ανάμεσα σε άλλα μίλησε και για το θέμα της πολιτικής ορθότητας, δηλώνοντας πως ποτέ «δεν έκανα πράγματα που ήταν αντίθετα σε αυτή».

Σε ερώτηση για το πώς τον έχει επηρεάσει η πολιτική ορθότητα στο κομμάτι της κωμωδίας και της επιθεώρησης, ο Μάρκος Σεφερλής απάντησε: «Εμένα καθόλου, γιατί ποτέ δεν έκανα πράγματα που ήταν αντίθετα στην πολιτική ορθότητα».

«Η κωμωδία αυτή είναι, δεν θα αλλάξουμε τώρα τους κανόνες της κωμωδίας. Νομίζω ότι όλο αυτό ήταν μία φούσκα που ξεφούσκωσε. Εγώ δεν νομίζω ότι ποτέ ό,τι αστεία έκανα, ό,τι σχόλια έκανα, ήταν για να προσβάλλω τον άλλον», εξήγησε ο καλλιτέχνης αμέσως μετά.