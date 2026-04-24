Έγκυος η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Σε λίγους μήνες, θα κρατάμε στην αγκαλιά μας το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μας…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Ελίζαμπεθ Ελέτσι Νεκτάριος Λεμονίδης
Φωτογραφία: Instagram/elizabethelechi_

Με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Instagram, την Παρασκευή 24 Απριλίου, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της. Η δημοσιογράφος και ο σύζυγός της, Νεκτάριος Λεμονίδης, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 9 Δεκεμβρίου του 2023.

Στο post που έκανε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η μέλλουσα μητέρα ανέβασε μερικά πολύ όμορφα στιγμιότυπα. Στις φωτογραφίες η Ελίζαμπεθ Ελέτσι φοράει ένα λευκό φόρεμα, με την φουσκωμένη της κοιλίτσα να «πρωταγωνιστεί». Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύζυγός της, ενώ στα πρόσωπά τους μπορεί κανείς να διακρίνει την ευτυχία που νιώθουν, για αυτό το νέο και πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής τους.

«Μέσα μου μεγαλώνει ένα μικρό θαύμα»

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Σήμερα που έχω την γιορτή μου και ο αντρούλης μου τα γενέθλια του, γιορτάζει μαζί μας και το Θαύμα που μεγαλώνει μέσα μου… 

Κάποιες φορές, τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή έρχονται αθόρυβα… Σαν μια μικρή καρδούλα που αρχίζει να χτυπά μέσα σου και αλλάζει τα πάντα. Μέσα μου μεγαλώνει ένα μικρό θαύμα… μια ζωή που δημιουργήθηκε από αγάπη και έρχεται για να την κάνει ακόμα πιο μεγάλη. 

Προσευχηθήκαμε, ελπίσαμε και τώρα… ευλογηθήκαμε. Από τη στιγμή που μάθαμε τα νέα, ο κόσμος μας έγινε πιο φωτεινός, οι μέρες μας γέμισαν όνειρα και οι καρδιές μας ξεχείλισαν από συναισθήματα που δεν περιγράφονται με λόγια.

Ανυπομονούμε για κάθε μικρή στιγμή… για κάθε κλωτσιά, για κάθε αγκαλιά, για το πρώτο βλέμμα. Σε λίγους μήνες, θα κρατάμε στην αγκαλιά μας το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μας… το μωράκι μας, που ήδη αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο φανταζόμασταν ότι μπορούμε να αγαπήσουμε. 

Νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη για αυτό το θαύμα που μας διάλεξε… και υποσχόμαστε να του δώσουμε όλη την αγάπη του κόσμου. Η ζωή μας αλλάζει… και αυτή είναι η πιο όμορφη αλλαγή που θα μπορούσαμε ποτέ να ζητήσουμε. Σε περιμένουμε μικρό μας πλασματάκι». 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

