Μανώλης Μητσιάς: Συγκινεί ο γιος του, Μίλτος – «Ο πατέρας μου είναι σπουδαίος – Κράτησε την ποιότητα ψηλά, δεν λύγισε ποτέ»

Τον Μίλτο Μητσιά υποδέχτηκε στην εκπομπή της η Φαίη Σκορδά, την Παρασκευή 24 Απριλίου. Ο οδοντίατρος και γιος του σπουδαίου Μανώλη Μητσιά, μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για τον πατέρα του, εκφράζοντας το πόσο τον θαυμάζει.

Αναφερόμενος στους γονείς του, ο Μίλτος Μητσιάς εξομολογήθηκε πως: «Εγώ είμαι πολύ τυχερός, γιατί με προσγείωναν συνεχώς. Είμαι μοναχοπαίδι. Όταν γεννήθηκα, ο πατέρας μου ήταν 31 ετών και η μητέρα μου 32,5 νομίζω. Ήθελαν πολύ να κάνουν παιδί».

Αμέσως μετά, ο γιος του Μανώλη Μητσιά είπε ότι: «Το να μεγαλώνεις με έναν άνθρωπο που είναι τόσο γνωστός, και συνεχίζει και σε διάρκεια να είναι γνωστός, δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές η ζωή είναι πιο εύκολη για εσένα, λόγω του ότι ο άλλος είναι αναγνωρίσιμος.

Όμως έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, ας το θέσουμε έτσι, οπότε όταν μεγαλώνεις και άλλο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα ειδικό βάρος εδώ πέρα. Το οποίο ο καθένας το διαχειρίζεται διαφορετικά».

Επιπλέον, ο Μίλτος Μητσιάς μιλώντας για τον πατέρα του, τόνισε πως: «Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος φαν του. Είμαι προκατειλημμένος φουλ δηλαδή, όσον αφορά την καριέρα που έχει κάνει. Ο πατέρας μου είναι σπουδαίος. Εμένα με συγκλονίζει το ότι κράτησε την ποιότητα ψηλά, δεν λύγισε ποτέ».