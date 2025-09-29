Μανώλης Μητσιάς: Θέλω να κλείσω την καριέρα μου όρθιος, όχι να με λυπούνται – Η σύζυγός μου απαντούσε σε γράμματα θαυμαστριών

Ο Μανώλης Μητσιάς μίλησε στην κάμερα του Happy Day στον ALPHA και αναφέρθηκε στην καριέρα του, τη σύζυγό του, αλλά και το αν έβγαλε λεφτά από το τραγούδι.

«Θα τη βάλω την τελεία στην καριέρα μου. Μόλις ολοκληρώσω τον κύκλο και δεν έχω να κάνω κάτι άλλο, θα σταματήσω αναγκαστικά. Δεν εκβιάζω τα πράγματα ποτέ. Αφήνουμε τον χρόνο να τα κλείσει ήρεμα, όμορφα και ώριμα. Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται. Θα την κλείσω όρθιος» τόνισε ο Μανώλης Μητσιάς.

Αναφερόμενος στην σύζυγό του είπε ότι «καλά έκανε και με ακολουθούσε γιατί εγώ θα έκανα άλλα πράγματα, χειρότερα. Είχα παρεκτραπεί και ευτυχώς που ήταν μαζί μου και δημιουργήσαμε αυτή την οικογένεια».

Σε ερώτηση για το εάν τον ζήλευε απάντησε: «Όχι ποτέ. Μάλιστα απαντούσε η ίδια σε γράμματα θαυμαστριών».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι δεν έβγαλε πολλά χρήματα από το τραγούδι γιατί «τα πιο καλά μου χρόνια, τα εμπορικά, τα πέρασα στην Πλάκα, στις μπουάτ και εκεί δεν υπήρχαν λεφτά».

