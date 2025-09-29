Κίνηση: Απέραντο «πάρκινγκ» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ένα απέραντο «πάρκινγκ» είναι οι περισσότεροι δρόμοι της Αττικής. Η κίνηση είναι αφόρητη στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου και της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στην άνοδο του Κηφισού.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο και την κάθοδο της Μεσογείων, στην Θηβών και την κάθοδο της Αλεξάνδρας, ενώ υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στην άνοδο της Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στα δύο ρεύμα της Βασιλίσσης Σοφίας, την Βασιλέως Κωνσταντίνου και την άνοδο της Συγγρού.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί επίσης σε Ακαδημίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Φιλελλήνων, Αχιλλέως/ Μάρνη και Βασιλίσσης Αμαλίας.

Στο… κόκκινο είναι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄- 20΄ Ανθούσα – Κηφισίας,

15΄-20΄ Αγία Παρασκευή – Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄ Φυλής – Κηφισίας,

20΄-25΄ Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) – Κηφισίας.