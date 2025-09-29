ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πιστώνονται το απόγευμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Σήμερα το απόγευμα θα πιστωθούν τα χρήματα των επιδομάτων για τον μήνα Σεπτέμβριο από τον ΟΠΕΚΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.106.545 δικαιούχων. Παράλληλα επισημαίνεται πως στους δικαιούχους θα δοθούν συνολικά 275.516.021 ευρώ.

Αναλυτικά ο ΟΠΕΚΑ θα πιστώσει σήμερα:

Συνολικά 87.496.844 ευρώ για την τέταρτη δόση του επιδόματος παιδιού για το έτος 2025 σε 498.799 δικαιούχους.

για το έτος 2025 σε 498.799 δικαιούχους. Συνολικά 21.379.085 ευρώ για το επίδομα στέγασης 178.272 δικαιούχους.

178.272 δικαιούχους. Συνολικά 37.154.378 ευρώ για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα σε 159.660 δικαιούχους

σε 159.660 δικαιούχους Συνολικά 96.918.507 ευρώ για τα αναπηρικά επιδόματα σε 198.990 δικαιούχους.

σε 198.990 δικαιούχους. Συνολικά 169.936 ευρώ για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε 529 δικαιούχους

σε 529 δικαιούχους Συνολικά 180.714 ευρώ για το επίδομα ομογενών σε 5.124 δικαιούχους.

σε 5.124 δικαιούχους. Συνολικά 4.911.518 ευρώ για το επίδομα ανασφάλιστων Υπερηλίκων , ν. 1296/1982 σε 12.768 δικαιούχους

, ν. 1296/1982 σε 12.768 δικαιούχους Συνολικά 9.240.509 ευρώ για το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων σε 22.260 δικαιούχους.

σε 22.260 δικαιούχους. Συνολικά 60.491 ευρώ για τα έξοδα κηδείας σε 77 δικαιούχους

σε 77 δικαιούχους Συνολικά 12.171.750 ευρώ για το επίδομα γέννησης σε 9.245 δικαιούχους.

σε 9.245 δικαιούχους. Συνολικά 14.100 ευρώ για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών σε 26 δικαιούχους.

σε 26 δικαιούχους. Συνολικά 425.429 ευρώ για κόκκινα δάνεια σε 4.543 δικαιούχους.

σε 4.543 δικαιούχους. Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 326 δικαιούχοι – 34.592 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 610 δικαιούχοι – 486.401ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι 3.205.721 ευρώ

Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ

Υπενθυμίζεται πως μέσω προπληρωμένης κάρτας θα δοθούν τα ποσά του επιδόματος παιδιού, του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος γέννησης και Αναδοχής στους δικαιούχους. Ωστόσο αύριο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή τους από τον Οργανισμό.