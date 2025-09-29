Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Θύματα της δόξας, του συγγραφέα Jon Lindstrom. Ένα καταιγιστικό θρίλερ, γεμάτο αγωνία, που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του Λος Άντζελες.

Από τον τέσσερις φορές υποψήφιο ηθοποιό για βραβείο Emmy Τζον Λίντστρομ, έρχεται ένα ανατριχιαστικό θρίλερ, στην πρώτη του συγγραφική απόπειρα.

Ο Γουίνστον Γκριν, ένας ξεπεσμένος σταρ του σινεμά, ξυπνάει ένα πρωί και βρίσκει δίπλα του την εξάχρονη εγγονή του, φοβισμένη, ολομόναχη, να κρατάει σφιχτά ένα USB. Περιέχει την απόδειξη ότι έχουν απαγάγει τη μητέρα της, την κόρη του Γουίνστον. Η συμμορία των απαγωγέων ζητάει όλα τα λεφτά που έχει βγάλει από τις ταινίες για να τη δώσει πίσω ζωντανή. Αυτό που δεν ξέρουν, όμως, είναι ότι… δεν υπάρχουν πια χρήματα.

Χωρίς να έχει τη δυνατότητα να πάει στην αστυνομία, από φόβο ότι οι απαγωγείς θα πραγματοποιήσουν την απειλή τους και θα σκοτώσουν την κόρη του, ο Γουίνστον στρέφεται στους δύο καλούς του φίλους – έναν διάσημο κασκαντέρ του Χόλιγουντ και έναν συνταξιούχο ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λος Άντζελες. Δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος για τον Γουίνστον και την κόρη του – η συμμορία είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου να λάβει τα χρήματα που ζητάει, και ο Γουίνστον συνειδητοποιεί ότι για να πάρει την κόρη του πίσω πρέπει να παίξει το παιχνίδι τους.

Ένα θρίλερ, γεμάτο αγωνία, που αποκαλύπτει στους αναγνώστες τη σκοτεινή πλευρά του Λος Άντζελες, μέσα από τη συγγραφική ματιά ενός ανθρώπου που γνωρίζει το Χόλιγουντ από μέσα.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews.