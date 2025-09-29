Axios: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ – Ισραήλ για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ στη Γάζα – «Κλειδί» η Χαμάς

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Μπαράκ Ραβίντ από το Axios, στην πλατφόρμα X.

A senior U.S. official said that following the talks between Witkoff and Kushner and Netanyahu, the U.S. & Israel are very close to an agreement on Trump’s plan to end the war in Gaza. Hamas still needs to agree, the official added https://t.co/dypklAzht9 — Barak Ravid (@BarakRavid) September 29, 2025

Το ρεπορτάζ επικαλείται ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος επισημαίνει ότι το σχέδιο συζητήθηκε σε επαφές που είχαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρός του Τραμπ και πρώην σύμβουλός του) και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε πως η τελική έγκριση από τη Χαμάς παραμένει σε εκκρεμότητα, κάτι που αποτελεί κρίσιμο σημείο για την πρόοδο της πρωτοβουλίας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ελπίζει να οριστικοποιήσει την πρότασή του για ειρήνευση στη Γάζα κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Νετανιάχου, σήμερα.

Πηγή: Reuters