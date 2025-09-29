Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι της Υεμένης

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη.

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός σε αρκετές περιοχές του κεντρικού Ισραήλ και σε οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ξανά επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει από την Υεμένη περίπου 90 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa