«Τα Φαντάσματα»: Πρεμιέρα για την νέα κωμική σειρά του Star – Τα διθυραμβικά σχόλια στο «X»

Το βράδυ της Κυριακής (28/9) έκανε πρεμιέρα στο Star η νέα κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» και από τα πρώτα λεπτά προβολής της έγινε φανερό πως κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού.

Το X γέμισε με αμέτρητα θετικά σχόλια, με τους χρήστες να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους και να σημειώνουν πως «επιτέλους έχουμε κωμωδία» στην ελληνική τηλεόραση. Οι τηλεθεατές μίλησαν για μια φρέσκια παραγωγή, που θύμισε το χιούμορ των παλιών ελληνικών κωμωδιών.

Ο Ορφέας & η Έλλη επιτέλους σε κωμωδία μετά από τόσα χρόνια δράμα 🥳!!! Μου αρέσει ήδη η ατμόσφαιρα της σειράς, το έξυπνο χιούμορ & οι ατάκες του Παπαπέτρου, ο Χάρης & η Μαρίνα ως ζευγάρι ❤️ & τα φαντάσματα είναι όλα είδωλα 👻.#TaFantasmata pic.twitter.com/GaTTPX4SGu — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) September 28, 2025

Αυτή η σειρά είναι ότι χρειαζόμουν, μια κωμωδία με έξυπνο και σύγχρονο χιούμορ και όχι πάλι δράμα και σειρά εποχής.

Η Ελλη και ο Ορφεας έδεσαν πάρα πολύ ωραία μαζί, τους λάτρεψα.

#tafantasmata pic.twitter.com/lErWx06JjZ — 𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐚 (@msxantonia) September 28, 2025

Έχω ενθουσιαστεί αρκετά μέχρι τώρα με #TaFantasmata 👏🫶 Περνάει πολύ ευχάριστα το επεισόδιο, καλογυρισμένο (οκ λογικά δεν αγγίζουμε το πρωτότυπο αλλά είναι πολύ αξιόλογο ❤️) ωραίο χιούμορ με έξυπνες ατάκες… Γι αυτό ήταν όλοι τόσο ενθουσιασμένοι με την σειρά 🥰 pic.twitter.com/8KSkpURKUZ — Marie Κιουρί(α) 🥀 (@CuriaMaria_8) September 28, 2025

Είναι τόσο κόμφι σειρά 🧈 Από μένα είναι ναι 📺👻#tafantasmata pic.twitter.com/EAXFkjOAbk — Βέρες ☆ ♡ 🦩 (@fiogkofamily) September 28, 2025

Φτάνοντας στο τέλος του 1ου επεισοδίου έχω να πω ότι ίσως αυτή η σειρά να είναι η κωμωδία της σεζόν👏

Ωραίο,σουρεαλ χιούμορ από τον Λευτέρη Παπαπέτρου που έλειψε η γραφή του

Ελλη & Ορφέας απίστευτα ταιριαστό ζευγάρι

Το αγαπημένο μου φάντασμα η Καλλιρρόη ξεκάθαρα 🤍

#TaFantasmata pic.twitter.com/cPaeHR047a — Ελληνικές σειρές (@EllenikesSeires) September 28, 2025

γιατί νιώθω ότι βλέπουμε παλιά καλή κωμωδία;

τα vibes>>>>#tafantasmata pic.twitter.com/3Pr5sIZCGG — 𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐚 (@msxantonia) September 28, 2025

#tafantasmata Είναι τόσο σύγχρονο, φρέσκο και αληθινό ζευγάρι Έλλη και Ορφέας που δυσκολεύομαι να πιστέψω πως το βλέπω στην ελληνική μυθοπλασία. pic.twitter.com/6zaHud7rq8 — γ彡 (@Mpaxalogato) September 28, 2025

Η απόλυτη comfort σειρά ❤️!!! Επιτέλους μια μαύρη κωμωδία με supernatural στοιχείο 👻.

Ο Παπαπέτρου κενταει με τις αστείες ατάκες 👏.

Ο Ορφέας & η Έλλη έχουν χημειαρα ❤️ & είναι πολύ απολαυστικοί στους κωμικούς ρόλους τους 🤌.

Τα φαντάσματα κλέβουν την παράσταση 🙌#tafantasmata pic.twitter.com/PiCjL7JrOZ — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) September 28, 2025

Η υπόθεση της σειράς

Η υπόθεση ξεκινά όταν ένα νεαρό ζευγάρι, η Μαρίνα και ο Χάρης, κληρονομούν ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά. Με όνειρα για μια νέα αρχή, μετακομίζουν στο σπίτι, μόνο για να ανακαλύψουν πως δεν είναι οι μόνοι ένοικοι.

Στο χώρο κατοικούν εννέα φαντάσματα, καθένα από διαφορετική εποχή και με ξεχωριστή προσωπικότητα. Η σειρά δεν επενδύει στον τρόμο, αλλά στο χιούμορ, με τους φαντασματικούς συγκάτοικους να προκαλούν παρεξηγήσεις, συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές αλληλεπιδράσεις με τους ζωντανούς. Το αποτέλεσμα είναι μια κωμωδία που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το φανταστικό με το καθημερινό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Έλλη Τρίγγου, οι οποίοι υποδύονται το ζευγάρι των «τυχερών» κληρονόμων. Δίπλα τους στέκεται ένα πολυσυλλεκτικό καστ που δίνει ζωή στα φαντάσματα με χιούμορ και μοναδικότητα:

Ναταλία Τσαλίκη

Αγορίτσα Οικονόμου

Θοδωρής Σκυφτούλης

Άρης Τρουπάκης

Χάρης Φλέουρας

Άλκης Μπακογιάννης

Ευαγγελία Καρακατσάνη

Νίκος Γιαλελής

Στέλιος Ιακωβίδης

Κάθε φάντασμα έχει τη δική του ιστορία, εποχή και ιδιοτροπία, δημιουργώντας μια πολυφωνία χαρακτήρων που υπόσχεται να κρατήσει το ενδιαφέρον αμείωτο για το τηλεοπτικό κοινό.