«Τα Φαντάσματα»: Πρεμιέρα για την νέα κωμική σειρά του Star – Τα διθυραμβικά σχόλια στο «X»

Enikos Newsroom

Media

«Τα Φαντάσματα»: Πρεμιέρα για την νέα κωμική σειρά του Star – Τα διθυραμβικά σχόλια στο «X»

Το βράδυ της Κυριακής (28/9) έκανε πρεμιέρα στο Star η νέα κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» και από τα πρώτα λεπτά προβολής της έγινε φανερό πως κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού.

Το X γέμισε με αμέτρητα θετικά σχόλια, με τους χρήστες να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους και να σημειώνουν πως «επιτέλους έχουμε κωμωδία» στην ελληνική τηλεόραση. Οι τηλεθεατές μίλησαν για μια φρέσκια παραγωγή, που θύμισε το χιούμορ των παλιών ελληνικών κωμωδιών.

Η υπόθεση της σειράς

Η υπόθεση ξεκινά όταν ένα νεαρό ζευγάρι, η Μαρίνα και ο Χάρης, κληρονομούν ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά. Με όνειρα για μια νέα αρχή, μετακομίζουν στο σπίτι, μόνο για να ανακαλύψουν πως δεν είναι οι μόνοι ένοικοι.

Στο χώρο κατοικούν εννέα φαντάσματα, καθένα από διαφορετική εποχή και με ξεχωριστή προσωπικότητα. Η σειρά δεν επενδύει στον τρόμο, αλλά στο χιούμορ, με τους φαντασματικούς συγκάτοικους να προκαλούν παρεξηγήσεις, συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές αλληλεπιδράσεις με τους ζωντανούς. Το αποτέλεσμα είναι μια κωμωδία που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το φανταστικό με το καθημερινό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Έλλη Τρίγγου, οι οποίοι υποδύονται το ζευγάρι των «τυχερών» κληρονόμων. Δίπλα τους στέκεται ένα πολυσυλλεκτικό καστ που δίνει ζωή στα φαντάσματα με χιούμορ και μοναδικότητα:

  • Ναταλία Τσαλίκη
  • Αγορίτσα Οικονόμου
  • Θοδωρής Σκυφτούλης
  • Άρης Τρουπάκης
  • Χάρης Φλέουρας
  • Άλκης Μπακογιάννης
  • Ευαγγελία Καρακατσάνη
  • Νίκος Γιαλελής
  • Στέλιος Ιακωβίδης

Κάθε φάντασμα έχει τη δική του ιστορία, εποχή και ιδιοτροπία, δημιουργώντας μια πολυφωνία χαρακτήρων που υπόσχεται να κρατήσει το ενδιαφέρον αμείωτο για το τηλεοπτικό κοινό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΛΟΚ: Ο καρκίνος σε παιδιά απαιτεί εθνική στρατηγική για ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα

«Βγήκα ραντεβού με παντρεμένους άντρες και όλοι είπαν το ίδιο πράγμα για τις συζύγους τους» – Για ποιο λόγο απιστούν;

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Θεοδωρικάκος: «Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το πιο ισχυρό μας εργαλείο, κινητοποιώντας πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ»

Το YouTube Music δοκιμάζει AI παρουσιαστές που θα διακόπτουν την μουσική σας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:40 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Παιχνίδια Εκδίκησης: Οι μάσκες πέφτουν και οι συμμαχίες αλλάζουν – Στις 10 Οκτωβρίου η πρεμιέρα

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 22:30, στον ΑΝΤ1, και...
17:32 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Τα Φαντάσματα: Πρεμιέρα απόψε για την κωμωδία μυστηρίου του Star – Τι θα δούμε στo πρώτο επεισόδιο

H νέα εβδομαδιαία κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» κάνει πρεμιέρα στο Star απόψε, Κυριακή 28 Σεπτε...
14:54 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

«Σέρρες»: Η θεία Σταματίνα βάζει τον Οδυσσέα σε νέες περιπέτειες στο νέο διπλό επεισόδιο

Οι “Σέρρες” επέστρεψαν και ο Οδυσσέας θα δώσει τη μάχη του για τον αληθινό έρωτα. ...
12:59 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Δανάη Μιχαλάκη: Πότε θα τη δούμε στο Grand Hotel

Η ηθοποιός μπαίνει στον β΄κύκλο της σειράς Grand Hotel και παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης