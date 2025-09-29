Γιάννης Στάνκογλου: «Η συμπεριφορά τους έχει αλλάξει λόγω επιτυχίας και κάνουν δύσκολη τη ζωή συναδέλφων, σκηνοθετών, τεχνικών»

Με αφορμή την είσοδό του στη νέα καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε στο ένθετο Τύπος Tv. Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στην πορεία του στην τηλεόραση, στις επιλογές του μέσα από αυτήν, αλλά και στους κινδύνους που κρύβει η αναγνωρισιμότητα της μικρής οθόνης.

Ο ίδιος εξήγησε πως ποτέ δεν είδε την τηλεόραση ως κάτι διαφορετικό από τα άλλα του επαγγελματικά βήματα. «Δεν το είδα ποτέ ότι έκανα κάτι διαφορετικό. Είχα την ανάγκη να το κάνω για λόγους οικονομικούς, με βοήθησε η τηλεόραση στο να έχω κάποια χρήματα και να κάνω τις δικές μου επιλογές στο θέατρο, το σινεμά και φυσικά στην προσωπική μου ζωή. Οπότε, δικαιωμένος δεν ξέρω αν νιώθω…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι προσπάθησε να προσεγγίσει την τηλεόραση με την ίδια αφοσίωση που δείχνει στον κινηματογράφο. «Έκανα τηλεόραση σαν να έκανα σινεμά κι ας μην είχα τον ίδιο χρόνο. Το πάλεψα πολύ. Είμαι, όμως, σίγουρα ένας ηθοποιός που έκανα τηλεόραση αρκετά συχνά και τώρα βλέπω ότι η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ, βλέπουμε όλους τους σημαντικούς ηθοποιούς στην τηλεόραση», σημείωσε.

Ο Γιάννης Στάνκογλου δεν δίστασε να μιλήσει και για τη «λάμψη» που συχνά παρασύρει όσους έρχονται σε επαφή με τη δημοσιότητα. «Ναι, υπάρχουν κι αυτοί. Έχω συναντήσει ανθρώπους των οποίων η συμπεριφορά έχει αλλάξει λόγω της επιτυχίας και κάνουν δύσκολη τη ζωή συναδέλφων, σκηνοθετών, τεχνικών», δήλωσε, τονίζοντας πως ο ίδιος δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές. «Προσωπικά, σε τέτοιες περιπτώσεις, συμπεριφέρομαι ανάλογα. Δεν έχω κάνει ποτέ τέτοια πράγματα στη ζωή μου και ούτε θα το κάνω, οπότε δεν δέχομαι τέτοιες συμπεριφορές. Τα θεωρώ γελοία αυτά», κατέληξε.