Γιάννης Στάνκογλου: «Η συμπεριφορά τους έχει αλλάξει λόγω επιτυχίας και κάνουν δύσκολη τη ζωή συναδέλφων, σκηνοθετών, τεχνικών»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιάννης Στάνκογλου: «Η συμπεριφορά τους έχει αλλάξει λόγω επιτυχίας και κάνουν δύσκολη τη ζωή συναδέλφων, σκηνοθετών, τεχνικών»

Με αφορμή την είσοδό του στη νέα καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε στο ένθετο Τύπος Tv. Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στην πορεία του στην τηλεόραση, στις επιλογές του μέσα από αυτήν, αλλά και στους κινδύνους που κρύβει η αναγνωρισιμότητα της μικρής οθόνης.

Ο ίδιος εξήγησε πως ποτέ δεν είδε την τηλεόραση ως κάτι διαφορετικό από τα άλλα του επαγγελματικά βήματα. «Δεν το είδα ποτέ ότι έκανα κάτι διαφορετικό. Είχα την ανάγκη να το κάνω για λόγους οικονομικούς, με βοήθησε η τηλεόραση στο να έχω κάποια χρήματα και να κάνω τις δικές μου επιλογές στο θέατρο, το σινεμά και φυσικά στην προσωπική μου ζωή. Οπότε, δικαιωμένος δεν ξέρω αν νιώθω…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι προσπάθησε να προσεγγίσει την τηλεόραση με την ίδια αφοσίωση που δείχνει στον κινηματογράφο. «Έκανα τηλεόραση σαν να έκανα σινεμά κι ας μην είχα τον ίδιο χρόνο. Το πάλεψα πολύ. Είμαι, όμως, σίγουρα ένας ηθοποιός που έκανα τηλεόραση αρκετά συχνά και τώρα βλέπω ότι η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ, βλέπουμε όλους τους σημαντικούς ηθοποιούς στην τηλεόραση», σημείωσε.

Ο Γιάννης Στάνκογλου δεν δίστασε να μιλήσει και για τη «λάμψη» που συχνά παρασύρει όσους έρχονται σε επαφή με τη δημοσιότητα. «Ναι, υπάρχουν κι αυτοί. Έχω συναντήσει ανθρώπους των οποίων η συμπεριφορά έχει αλλάξει λόγω της επιτυχίας και κάνουν δύσκολη τη ζωή συναδέλφων, σκηνοθετών, τεχνικών», δήλωσε, τονίζοντας πως ο ίδιος δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές. «Προσωπικά, σε τέτοιες περιπτώσεις, συμπεριφέρομαι ανάλογα. Δεν έχω κάνει ποτέ τέτοια πράγματα στη ζωή μου και ούτε θα το κάνω, οπότε δεν δέχομαι τέτοιες συμπεριφορές. Τα θεωρώ γελοία αυτά», κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΛΟΚ: Ο καρκίνος σε παιδιά απαιτεί εθνική στρατηγική για ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα

«Βγήκα ραντεβού με παντρεμένους άντρες και όλοι είπαν το ίδιο πράγμα για τις συζύγους τους» – Για ποιο λόγο απιστούν;

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Θεοδωρικάκος: «Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το πιο ισχυρό μας εργαλείο, κινητοποιώντας πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ»

Το YouTube Music δοκιμάζει AI παρουσιαστές που θα διακόπτουν την μουσική σας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:55 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Καλομοίρα-Γιώργος Μπούσαλης: Έκλεισαν 15 χρόνια γάμου – Το μήνυμα αγάπης στο Instagram και η… πόζα από την παιδική τους ηλικία

Η Καλομοίρα και ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης, γνωρίζονται από τότε που ήταν παιδιά και εδώ...
19:24 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Η εξομολόγηση του Νίνο για τα παιδιά του: «Νιώθω σαν να ήταν πάντα εκεί»

Στην προσωπική του ζωή και στη σχέση που έχει δημιουργήσει με τα παιδιά του αναφέρθηκε ο γνωστ...
18:05 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Μέγκαν Μαρκλ: Η νέα φωτογραφία που δημοσίευσε από την έπαυλη της στο Μοντεσίτο

Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια φωτογραφία από το εσωτερικό της έπαυλης τω...
12:43 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Κίτσος: Τις τελευταίες ημέρες λέω «πώς θα το σώσω»

Συνέντευξη στο Πρωινό Σαββατοκύριακο παραχώρησε ο Δημήτρης Κίτσος, αποκαλύπτοντας πώς βιώνει τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης