Άδωνις Γεωργιάδης: Απειλεί με μήνυση χρήστη στο «Χ» για ψευδή δήλωση σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης απείλησε με μήνυση χρήστη στο «X» για ψευδή δήλωση σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Ο κ. Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έκανε τη δήλωση «Κύριε Ρούτσι, υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που δεν έχουν να φάνε», χαρακτηρίζοντάς την ψευδή.

Υπογραμμίζει πως ουδέποτε προέβη σε παρόμοια τοποθέτηση και διευκρινίζει ότι, από σεβασμό στον πόνο των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, δεν σχολιάζει δημόσια τις ενέργειες ή δηλώσεις τους.

Η ανάρτηση του Άδ. Γεωργιάδη

«Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί αυτή η ψεύτικη δήθεν δική μου δήλωση για τον απεργό πείνας κ. Ρούτσι: Δεν έχω ποτέ κάνει τέτοια δήλωση καθώς παγίως δεν σχολιάζω ποτέ κινήσεις ή δηλώσεις των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, από σεβασμό στον πόνο τους. Εάν δεν κατέβει και δεν γραφτεί στον ίδιο λογαριασμό η διάψευσή μου αύριο θα καταθέσω μήνυση. Δυστυχώς κάποιοι έχουν σχέδιο να οδηγήσουν τον κόσμο στα άκρα και την χώρα στο χάος με ψέματα και δεν πρέπει να τους αφήσουμε.»