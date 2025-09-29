Άδωνις Γεωργιάδης: Απειλεί με μήνυση χρήστη στο «Χ» για ψευδή δήλωση σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Απειλεί με μήνυση χρήστη στο «Χ» για ψευδή δήλωση σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης απείλησε με μήνυση χρήστη στο «X» για ψευδή δήλωση σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Ο κ. Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έκανε τη δήλωση «Κύριε Ρούτσι, υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που δεν έχουν να φάνε», χαρακτηρίζοντάς την ψευδή.

Υπογραμμίζει πως ουδέποτε προέβη σε παρόμοια τοποθέτηση και διευκρινίζει ότι, από σεβασμό στον πόνο των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, δεν σχολιάζει δημόσια τις ενέργειες ή δηλώσεις τους.

Η ανάρτηση του Άδ. Γεωργιάδη

«Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί αυτή η ψεύτικη δήθεν δική μου δήλωση για τον απεργό πείνας κ. Ρούτσι: Δεν έχω ποτέ κάνει τέτοια δήλωση καθώς παγίως δεν σχολιάζω ποτέ κινήσεις ή δηλώσεις των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, από σεβασμό στον πόνο τους. Εάν δεν κατέβει και δεν γραφτεί στον ίδιο λογαριασμό η διάψευσή μου αύριο θα καταθέσω μήνυση. Δυστυχώς κάποιοι έχουν σχέδιο να οδηγήσουν τον κόσμο στα άκρα και την χώρα στο χάος με ψέματα και δεν πρέπει να τους αφήσουμε.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΛΟΚ: Ο καρκίνος σε παιδιά απαιτεί εθνική στρατηγική για ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα

«Βγήκα ραντεβού με παντρεμένους άντρες και όλοι είπαν το ίδιο πράγμα για τις συζύγους τους» – Για ποιο λόγο απιστούν;

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Θεοδωρικάκος: «Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το πιο ισχυρό μας εργαλείο, κινητοποιώντας πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ»

Το YouTube Music δοκιμάζει AI παρουσιαστές που θα διακόπτουν την μουσική σας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
12:01 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο – «Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο για το ...
11:14 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Στους οκτώ βουλευτές πέφτει η δύναμη της «Νίκης» μετά τη διαγραφή Βρεττού

Με οκτώ βουλευτές μένει το κόμμα “Νίκη” στη Βουλή, μετά τη διαγραφή του βουλευτή Β...
10:09 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για Τουρκία: Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και όχι η γλώσσα των όπλων

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπηση του αναφέρθηκε στ...
09:13 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Αύριο στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών

Αύριο δίδονται στη δημοσιότητα, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις π...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης