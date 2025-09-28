Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου: Ποιες αλλαγές θέλει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Γάζα – Τι θα πει στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι «κάτι ξεχωριστό» έρχεται για την Γάζα, καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επιφυλάξεις σχετικά με το σχέδιο 21 σημείων του Λευκού Οίκου για την κατάπαυση του πυρός και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου θα συναντηθούν την Δευτέρα με τους Αμερικανούς να θέτουν ψηλά τον πήχη των προσδοκιών. Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει ότι η συνάντηση θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Τραμπ φάνηκε εξαιρετικά αισιόδοξος την Κυριακή καθώς η αμερικανική κυβέρνηση προωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και τις βάσεις για την επόμενη μέρα στην Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά στα χρονικά. Θα το καταφέρουμε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Fox News το απόγευμα της Κυριακής φάνηκε να μην μοιράζεται την ίδια αισιοδοξία με τον Αμερικανό πρόεδρο και εξέφρασε τις επιφυλάξεις του. Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχθηκε το ειρηνευτικό σχέδιο. «Το επεξεργαζόμαστε. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι δεν έλαβε καμία νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Σε ανακοίνωσή της, επανέλαβε «την ετοιμότητά της να εξετάσει οποιεσδήποτε προτάσεις λάβει από τους αδελφούς της διαμεσολαβητές με θετικό και υπεύθυνο τρόπο, διατηρώντας παράλληλα τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας».

Τι θα πει στον Τραμπ ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου στο τετ-α-τετ με τον Τραμπ αναμένεται να εκφράσει τις επιφυλάξεις του για το σχέδιο και να ζητήσει αλλαγές, δήλωσαν ανώνυμα στο αμερικανικό δίκτυο CNN τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Παράλληλα υπογράμμισαν ότι είναι δύσκολο να κλείσει μία συμφωνία για την κατάπαυση πυρός παρά το γεγονός ότι πολλές από τις λεπτομέρειες έχουν ήδη περάσει από επεξεργασία από τα επιτελεία των Αμερικανών και των Ισραηλινών.

Το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου των 21 σημείων συντονίστηκε με τον Νετανιάχου εκ των προτέρων «με κάθε λεπτομέρεια», τόνισε ένας από τους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Πρόσθεσε ότι ήδη ο Λευκός Οίκος γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα αντιταχθεί σε ορισμένα στοιχεία του σχεδίου, όπως ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής στην μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και η αναφορά στις φιλοδοξίες ενός παλαιστινιακού κράτους.

Το ενδεχόμενο δημιουργίας και αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ, που δεν αποδέχεται την λύση των δύο κρατών. Μάλιστα ο Νετανιάχου στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είπε σχετικά: «Το να δώσουμε στους Παλαιστίνιους ένα κράτος ένα μίλι από την Ιερουσαλήμ μετά την 7η Οκτωβρίου είναι σαν να δίνουμε στην Αλ Κάιντα ένα κράτος ένα μίλι από τη Νέα Υόρκη μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι σκέτη τρέλα. Είναι παράλογο και δεν θα το κάνουμε… Το Ισραήλ δεν θα σας επιτρέψει να μας κάνετε να καταπιούμε ένα κράτος τρόμου».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και η ομάδα του αναμένουν ότι θα πρέπει να κάνουν «επώδυνες και σημαντικές» παραχωρήσεις στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

Σε αυτές περιλαμβάνονται παραχωρήσεις που θα «έρχονται σε αντίθεση με τη διακηρυγμένη πολιτική του Ισραήλ και τις αποφάσεις που έλαβε το υπουργικό συμβούλιο τις τελευταίες εβδομάδες» και σχετίζονται με την σταδιακή επέκταση της συμμετοχής της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα, μετέδωσε το δίκτυο.

Επιπλέον υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον ασκεί μεγάλες πιέσεις στο Κατάρ προκειμένου με την σειρά του να πιέσει την ηγεσία της Χαμάς να συμφωνήσει στις λεπτομέρειες του σχεδίου του Τραμπ τις επόμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια η διπλωματική πίεση να πέσει εξ ολοκλήρου στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

«Δεν θα αποδεχθεί ολόκληρο το προσχέδιο όπως δημοσιεύθηκε»

«Ο Νετανιάχου δεν θα αποδεχθεί ολόκληρο το προσχέδιο όπως έχει αρχικά δημοσιευθεί», τόνισε στο CNN ένας αξιωματούχος, ενώ ένας δεύτερος είπε ότι πιθανότατα θα προσπαθήσει να κάνει περισσότερες αλλαγές πριν οι ΗΠΑ οριστικοποιήσουν την πρόταση αλλά και αφού την οριστικοποιήσουν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ την Πέμπτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουν το σχέδιο. Ο Τραμπ παρουσίασε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός και το μεταπολεμικό σχέδιο στα αραβικά κράτη στον ΟΗΕ την Τρίτη.

«Η δυναμική φαίνεται πιο σοβαρή αυτή τη φορά αλλά πρέπει ακόμη να φτάσει μέχρι την γραμμή του τερματισμού», είπε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Κατά την διάρκεια του τελευταίου γύρου των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση πυρός πάλι είχαν καλλιεργηθεί ελπίδες και αισιοδοξία για μία συμφωνία. Ωστόσο οι συνομιλίες κατέρρευσαν στα τέλη του περασμένου Ιουλίου όταν ΗΠΑ και Ισραήλ αποσύρθηκαν από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης επειδή κατηγόρησαν την Χαμάς ότι δεν διαπραγματευόταν ουσιαστικά.

Από τότε το Κατάρ και η Αίγυπτος που είναι οι βασικοί μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις προσπάθησαν να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες χωρίς επιτυχία.

Οι πιέσεις από τους ακροδεξιούς υπουργούς

Οι ακροδεξιοί πολιτικοί σύμμαχοι του Νετανιάχου, οι υπουργοί Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς έχουν απειλήσει επανειλημμένα τον Νετανιάχου ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση εάν δεν προχωρήσει στην πλήρη εξάλειψη της Χαμάς ή επιτρέψει στην Παλαιστινιακή Αρχή να συμμετάσχει στην μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.

«Κύριε πρωθυπουργέ, δεν έχετε εντολή να τερματίσετε τον πόλεμο χωρίς πλήρη ήττα της Χαμάς», έγραψε στο Χ ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.