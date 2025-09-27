Times of Israel: Αυτό είναι το σχέδιο 21 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – Ανοίγει τον δρόμο για το Παλαιστινιακό κράτος

Η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ενθαρρύνει τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στη Λωρίδα και προβλέπει μια πιθανή πορεία προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου που περιήλθε στην κατοχή των Times of Israel.

Το έγγραφο των 21 σημείων που κοινοποίησαν οι ΗΠΑ σε μερικές αραβικές και μουσουλμανικές χώρες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών περιέχει επίσης ρήτρες που έχουν αποτελέσει βασικά στοιχεία σε διάφορες προτάσεις που έχουν συνταχθεί από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη τους τελευταίους μήνες — από την απελευθέρωση όλων των ομήρων έως την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.

Ωστόσο, η απόφαση να ενθαρρυνθούν ρητά οι Παλαιστίνιοι να παραμείνουν στη Γάζα ολοκλήρωσε μια σημαντική εξέλιξη για την κυβέρνηση Τραμπ στο θέμα, δεδομένου ότι ο Τραμπ τον Φεβρουάριο σόκαρε μεγάλο μέρος του κόσμου με την ομιλία του για την κατάληψη της Γάζας από τις ΗΠΑ και την μόνιμη μετεγκατάσταση ολόκληρου του πληθυσμού της, που ανέρχεται σε περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους.

Αυτά τα σχόλια έδωσαν σημαντική ώθηση στην ιδέα μεταξύ των ακροδεξιών εταίρων του συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ακόμη και μεταξύ των πιο μετριοπαθών πολιτικών προσωπικοτήτων του Ισραήλ, οι οποίοι έκτοτε έχουν εργαστεί ενεργά για να «ενθαρρύνουν την εθελοντική μετανάστευση» των κατοίκων της Γάζας, αν και χωρίς επιτυχία μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, η πρόταση που προβλέπει μια πιθανή πορεία προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος μετά την πρόοδο της ανασυγκρότησης της Γάζας και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής φαίνεται επίσης να αποτελεί σημαντική απόκλιση από την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι έχει αποφύγει να εκφράσει την υποστήριξή της για μια λύση δύο κρατών.

Το σχέδιο που περιήλθε στην κατοχή των Times of Israel — και επικυρώθηκε από δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα — προβλέπει ακόμη και την έναρξη διαλόγου με το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους για να συμφωνήσουν σε έναν «πολιτικό ορίζοντα» για «ειρηνική συνύπαρξη».

Ενώ αυτοί οι όροι αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους Παλαιστίνιους, η πρόταση που καταρτίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ — και η οποία αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες — περιλαμβάνει επίσης ρήτρες που το Ισραήλ έχει απαιτήσει εδώ και καιρό.

Αυτές περιλαμβάνουν τη δέσμευση της Χαμάς να αφοπλιστεί, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τη θέσπιση μιας διαδικασίας για την αποριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού. Αυτές οι απαιτήσεις πιθανότατα θα καταστήσουν την πρόταση δύσκολη στην προσέγγιση της Χαμάς, και η δημιουργία ενός πιθανού μονοπατιού προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος μέσω του σχεδίου θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει “κόκκινη γραμμή” για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εδώ και καιρό αγωνίζεται για την αποτροπή μιας λύσης δύο κρατών.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν αισιόδοξος την Παρασκευή για τις πιθανότητές του, λέγοντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους ότι μια συμφωνία μπορεί ήδη να έχει επιτευχθεί, προτού δημοσιεύσει στο Truth Social ότι «έντονες διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και τέσσερις ημέρες και θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί για να επιτευχθεί μια επιτυχώς ολοκληρωμένη συμφωνία».

«Όλες οι χώρες της περιοχής εμπλέκονται, η Χαμάς γνωρίζει πολύ καλά αυτές τις συζητήσεις και το Ισραήλ έχει ενημερωθεί σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού [Μπέντζαμιν] Μπίμπι Νετανιάχου», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον πρωθυπουργό με το ψευδώνυμό του. Η πρόταση των ΗΠΑ εξακολουθεί να μην περιλαμβάνει πολλές λεπτομέρειες και πιθανότατα θα χρειαστούν επακόλουθες διαπραγματεύσεις, ακόμη και αν οι πλευρές συμφωνήσουν με το σχέδιο.

Ποια είναι τα 21 σημεία;

Τα ακόλουθα είναι τα περιεχόμενα του σχεδίου, τα οποία έχουν παραφραστεί κατόπιν αιτήματος των πηγών που το παρείχαν.