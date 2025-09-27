Κάρπαθος: Νεκρός ο Άγγλος τουρίστας που είχε εξαφανιστεί από τον Ιούνιο – Το πτώμα του βρέθηκε από κυνηγούς

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 55χρονου Άγγλου τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στις 27 Ιουνίου 2025 στην Κάρπαθο. Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε από κυνηγούς το πρωί του Σαββάτου 27/9 στη θέση Επιονία, στην ευρύτερη περιοχή του Κίλιου στη Βόρεια Κάρπαθο.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το πτώμα του 55χρονου θα μεταφερθεί στην Αυλώνα και μετά στο Νοσοκομείο της Καρπάθου, ενώ στη συνέχεια θα γίνει νεκροψία νεκροτομή στη Ρόδο. Ήδη ειδοποιήθηκαν και φτάνουν εντός των επόμενων ωρών στο νησί οι συγγενείς του.

Οι έρευνες ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε η εξαφάνισή του από Aστυνομικές και Πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν ενισχυθεί από τη Ρόδο. Επίσης συμμετείχαν εθελοντές με τη συνδρομή εκπαιδευμένων σκυλιών, αλλά και drone.

Όπως όλα δείχνουν ο άτυχος τουρίστας, ο οποίος είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά το νησί έχασε τον προσανατολισμό του.  Κάτοικος της περιοχής Διαφανιού είδε τον αγνοούμενο το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Ιουνίου 2025, στο Τρίστομο να φωτογραφίζει την περιοχή με το κινητό του τηλέφωνο. Ζήτησε πληροφορίες για τον τρόπο, με τον οποίο θα μπορούσε να πάει προς την περιοχή Βρουκούντα δια της περιοχής Λαχαμίτη. Όλα αυτά τα σημεία, αλλά και η θαλάσσια περιοχή γύρω από αυτά είχαν ελεγχθεί από τις δυνάμεις που συμμετείχαν στις έρευνες.

Την εξαφάνισή του ανέφερε ιδιοκτήτρια της κατοικίας που ενοικίαζε μόνος του ο Άγγλος τουρίστας, το πρωί της Παρασκευής, 27 Ιουνίου όταν πήγε για να το καθαρίσει, αφού η διαμονή του έληγε την προηγούμενη ημέρα.

 

 

