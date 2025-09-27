Δανία: Νέα drones εντοπίστηκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

Άγνωστα drones παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία το Σάββατο (27/9), στην τελευταία από σε μια σειρά θεάσεων που Δανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως «υβριδική επίθεση».

Οι μυστηριώδεις παρατηρήσεις drones έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο αρκετών αεροδρομίων σε όλη τη σκανδιναβική χώρα από τη Δευτέρα, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα drones.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 8:15 μ.μ. (18:15 GMT Παρασκευή) που διήρκεσε μερικές ώρες. Ένα έως δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση», δήλωσε στο AFP ο αξιωματικός υπηρεσίας Simon Skelsjaer, αναφερόμενος στη στρατιωτική βάση Karup.

Είπε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να σχολιάσει από πού προήλθαν τα drones, προσθέτοντας: «Δεν τα καταρρίψαμε εμείς». Η αστυνομία συνεργάζεται με τον στρατό στην έρευνά της, σημείωσε.

Η βάση Karup μοιράζεται τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης με το πολιτικό αεροδρόμιο Midtjylland, το οποίο έκλεισε για λίγο, αν και δεν επηρεάστηκαν πτήσεις, καθώς δεν είχαν προγραμματιστεί εμπορικές πτήσεις εκείνη την ώρα, δήλωσε ο Skelsjaer.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι «τις τελευταίες ημέρες, η Δανία έχει πέσει θύμα υβριδικών επιθέσεων».

