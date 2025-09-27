Προπονήτρια γυμναστικής αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 6 συμβουλές που με βοήθησαν να αποφύγω την υπερφαγία και να χάσω 9 κιλά»

Η υπερκατανάλωση τροφής είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην απώλεια βάρους. Μια προπονήτρια γυμναστικής, που κατάφερε να χάσει 9 κιλά, μοιράζεται τις έξι απλές στρατηγικές που την βοήθησαν να ελέγξει την όρεξή της και να πετύχει τους στόχους της. Ανακαλύψτε με ποιους τρόπους μπορείτε να αποφύγετε τις λιγούρες και να χάσετε βάρος, με βιώσιμο τρόπο.

Προπονήτρια γυμναστικής αποκαλύπτει πώς κατάφερε να σταματήσει την υπερκατανάλωση τροφής

Η κατανάλωση περισσότερων θερμίδων από αυτές που χρειάζεται το σώμα, συχνά οφείλεται σε συναισθηματικούς λόγους, πλήξη ή απώλεια θέλησης. Πολλές φορές «τα μάτια σας πεινάνε περισσότερο από το στομάχι». Η βελτίωση της σχέσης σας με το φαγητό είναι το “κλειδί” για την αποτελεσματική διαχείριση του βάρους.

Η Melissa, μια weight loss coach, μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram τα μυστικά της για να ξεπεράσει την υπερφαγία και να χάσει 9 κιλά. Ακολουθούν έξι χρήσιμες συμβουλές για την απώλεια βάρους:

Καταναλώστε πρώτα πρωτεΐνες και φυτικές ίνες για να νιώθετε πιο χορτάτοι

Μην αφήνετε τον εαυτό σας να πεινάσει πολύ

Μην τρώτε απευθείας από τη συσκευασία

Πιείτε νερό πριν από το γεύμα

Τρώτε χωρίς περισπασμούς

Αλλάξτε το περιβάλλον σας

Καταναλώστε πρώτα πρωτεΐνες και φυτικές ίνες για να νιώθετε πιο χορτάτοι

Για να νιώσετε χορτάτοι πιο γρήγορα και για περισσότερο χρόνο, η Melissa τονίζει τη σημασία της κατανάλωσης πρωτεΐνης και φυτικών ινών. Ξεκινήστε το γεύμα σας με τροφές όπως αυγά, κοτόπουλο ή μια μεγάλη μερίδα λαχανικών. Αυτή η απλή κίνηση όχι μόνο σας βοηθά να νιώσετε κορεσμό, αλλά οδηγεί φυσικά στην κατανάλωση μικρότερης ποσότητας φαγητού συνολικά.

«Άρχισα να τρώω πρώτα πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες σας κρατούν χορτάτους για περισσότερο χρόνο. Όταν ξεκινούσα τα γεύματά μου με τροφές όπως αυγά, κοτόπουλο ή μια μεγάλη μερίδα λαχανικών όχι μόνο ένιωθα χορτάτη πιο γρήγορα, αλλά παράλληλα έτρωγα λιγότερο σε κάθε γεύμα», είπε η γυναίκα

Μην αφήνετε τον εαυτό σας να πεινάσει πολύ

Η υπερβολική πείνα μπορεί να οδηγήσει σε παρορμητικές επιλογές και υπερφαγία. Η Melissa συμβουλεύει να τρώτε κάθε 3-4 ώρες, πριν η πείνα γίνει ανεξέλεγκτη. Έτσι, αποφεύγετε να τρώτε γρήγορα και να κάνετε ανθυγιεινές επιλογές. Ένα πρακτικό κόλπο είναι να ορίζετε υπενθυμίσεις στο κινητό σας για τα γεύματα.

Η υπερβολική αναμονή με έκανε να τρώω γρήγορα και να επιλέγω τροφές που δεν ταίριαζαν με τους στόχους μου. Τώρα τρώω κάθε 3-4 ώρες, πριν πεινάσω υπερβολικά», είπε η weight loss coach.

Μην τρώτε απευθείας από τη συσκευασία

Η κατανάλωση τροφής κατευθείαν από το κουτί ή τη σακούλα είναι ένας εύκολος τρόπος να χάσετε τον έλεγχο των μερίδων. Η γυναίκα προτείνει να βάζετε πάντα το φαγητό σε ένα πιάτο ή μπολ, ακόμα και τα σνακ. Αυτή η συνήθεια σας βοηθά να έχετε επίγνωση της ποσότητας που καταναλώνετε και να αποφύγετε την υπερβολή.

«Ήταν πολύ εύκολο να τρώω υπερβολικά χωρίς να το συνειδητοποιώ, πράγματα όπως τα πατατάκια συσσωρεύονται γρήγορα. Τώρα, μοιράζω τα πάντα, ακόμα και τα σνακ, σε ένα πιάτο ή μπολ».

Πιείτε νερό πριν από το γεύμα

Μερικές φορές, η δίψα συγχέεται με την πείνα. Η Melissa αποκαλύπτει ότι πίνοντας ένα ποτήρι νερό πριν το γεύμα, μπορείτε να καταλάβετε αν πραγματικά πεινάτε ή αν απλώς διψάτε. Ένα μπουκάλι νερό στο τραπέζι είναι μια οπτική υπενθύμιση για να ενυδατωθείτε και να ελέγξετε καλύτερα τις μερίδες σας.

Τρώτε χωρίς περισπασμούς

Αποφύγετε να τρώτε μπροστά στην τηλεόραση, τον υπολογιστή ή το κινητό. Οι περισπασμοί αποτρέπουν τον εγκέφαλό σας από το να καταγράψει την ποσότητα φαγητού που καταναλώνετε, οδηγώντας συχνά σε υπερκατανάλωση. Η γυναίκα συμβουλεύει να επικεντρώνεστε στο φαγητό σας, να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά και να σταματάτε μόλις νιώσετε ικανοποίηση.

Αλλάξτε το περιβάλλον σας

Το περιβάλλον σας επηρεάζει τις διατροφικές σας συνήθειες. Απομακρύνετε τα ανθυγιεινά σνακ που σας δελεάζουν και γεμίστε το σπίτι σας με υγιεινές επιλογές. Η Melissa τονίζει ότι οι ανθυγιεινές τροφές λειτουργούν σαν “πειρασμός” και γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχετε εύκολη πρόσβαση μόνο σε θρεπτικά τρόφιμα. Όταν κάνετε τα ψώνια σας, μείνετε πιστοί στη λίστα σας.

Με αυτές τις πρακτικές συμβουλές, μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υπερκατανάλωση τροφής και να πλησιάσετε τους στόχους σας για απώλεια βάρους.