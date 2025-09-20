Γιατρός που έχασε 30 κιλά σε ένα χρόνο μοιράζεται 5 συμβουλές διατροφής για την απώλεια βάρους – «Φάτε το δείπνο σας νωρίς»

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να είναι ένας δύσκολος αγώνας. Ένας γιατρός που έχασε 30 κιλά μέσα σε έναν χρόνο, μοιράζεται τις πέντε απλές, αλλά καθοριστικές αλλαγές που έκανε στη διατροφή του για να πετύχει τον στόχο του. Από τον περιορισμό της ζάχαρης μέχρι την αποφυγή των εφαρμογών delivery, αυτές οι συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε το δικό σας ταξίδι προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Γυναίκα που έχασε σχεδόν 100 κιλά σε 3 χρόνια αποκαλύπτει: «Η αλλαγή είναι εφικτή όταν σταματάς να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή»

Γιατρός αποκαλύπτει τις 5 αλλαγές που έκανε στη διατροφή του και κατάφερε να χάσει 30 κιλά 

Ο Dr. Sudhir Kumar, νευρολόγος στο Νοσοκομείο Apollo στο Χαϊντεραμπάντ, αποκάλυψε τη στρατηγική του για την απώλεια βάρους. Έχασε 30 κιλά σε ένα χρόνο κάνοντας πέντε αλλαγές στη διατροφή του. Αυτές περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσληψης ζάχαρης και την αποφυγή εφαρμογών delivery φαγητού. Προτείνει επίσης τη μείωση του φαγητού έξω και την επιλογή à la carte αντί για μπουφέδες. Η κατανάλωση δείπνου νωρίς είναι μια άλλη βασική αλλαγή.

Το 2020, σε ηλικία 49 ετών, ο Kumar ζύγιζε 100 κιλά και υπέφερε από προβλήματα υγείας. Εφαρμόζοντας ορισμένες αλλαγές στη διατροφή του έχασε 30 κιλά σε ένα χρόνο. Με βάση την προσωπική του εμπειρία, ο γιατρός συμβουλεύει να κάνετε τα εξής, εάν θέλετε να χάσετε βάρος:

Γυναίκα που έχασε 23 κιλά με φυσικό τρόπο αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 3 πράγματα που εύχομαι να γνώριζα πριν ξεκινήσω»
  • Περιορίστε τη ζάχαρη
  • Αποφύγετε τις εφαρμογές delivery φαγητού
  • Περιορίστε το φαγητό έξω
  • Επιλέξτε από το μενού à la carte αντί για μπουφέ
  • Τρώτε δείπνο νωρίς

Περιορίστε τη ζάχαρη

Η ζάχαρη βρίσκεται σε περισσότερα τρόφιμα από όσα φανταζόμαστε, όχι μόνο στα γλυκά. Ο περιορισμός ή η αποφυγή της μειώνει την πρόσληψη θερμίδων, τις αιχμές της ινσουλίνης και το κοιλιακό λίπος. Όπως εξηγεί ο Dr. Kumar: «Αυτή η μεμονωμένη αλλαγή μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για την απώλεια βάρους και τη μακροπρόθεσμη μεταβολική υγεία». Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, η αυξημένη πρόσληψη ζάχαρης σχετίζεται με την αύξηση βάρους και τον κίνδυνο παχυσαρκίας.

Αποφύγετε τις εφαρμογές παράδοσης φαγητού

Ενώ η παραγγελία φαγητού είναι μια εύκολη λύση, συχνά οδηγεί σε ανθυγιεινές επιλογές. Τα περισσότερα έτοιμα γεύματα είναι πλούσια σε θερμίδες και ανθυγιεινά λιπαρά. Ο περιορισμός της χρήσης αυτών των εφαρμογών μπορεί να έχει μεγάλο όφελος τόσο για την υγεία σας όσο και για το πορτοφόλι σας.

Περιορίστε το φαγητό έξω

Τα γεύματα σε εστιατόρια είναι συνήθως σχεδιασμένα για να είναι νόστιμα, όχι για να είναι υγιεινά. Περιέχουν επιπλέον λάδι, βούτυρο, αλάτι και κρυμμένη ζάχαρη, αυξάνοντας σημαντικά τις θερμίδες.

Επιλέξτε από το μενού à la carte αντί για τον μπουφέ

Στους μπουφέδες, ο πειρασμός να «αξιοποιήσετε» τα χρήματά σας οδηγεί σε υπερκατανάλωση φαγητού. Επιλέγοντας από το μενού, είστε πιο συνειδητοί με τις μερίδες και τις επιλογές σας, κάτι που είναι κρίσιμο για την επιτυχία στην απώλεια βάρους.

Φάτε δείπνο νωρίς

Το να τρώτε το βραδινό σας γεύμα νωρίς δημιουργεί ένα φυσικό παράθυρο νηστείας μέχρι το πρωινό. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο χρονικά περιορισμένος τρόπος φαγητού υποστηρίζει την απώλεια βάρους, τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και την καλή πέψη.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Nutrition επιβεβαίωσε ότι η κατανάλωση ενός γεύματος νωρίς το βράδυ οδήγησε σε ευεργετικές αλλαγές στην απώλεια βάρους και στους δείκτες καρδιομεταβολικού κινδύνου στο πλάσμα.

