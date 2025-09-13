Γυναίκα που έχασε 23 κιλά με φυσικό τρόπο αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 3 πράγματα που εύχομαι να γνώριζα πριν ξεκινήσω»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που έχασε 23 κιλά με φυσικό τρόπο αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 3 πράγματα που εύχομαι να γνώριζα πριν ξεκινήσω»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η απώλεια βάρους δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά η υπομονή είναι το “κλειδί” για να πετύχετε τους στόχους σας. Μια γυναίκα που έχασε 23 κιλά με φυσικό τρόπο, μοιράστηκε τρεις πολύτιμες συμβουλές που θα ήθελε να γνώριζε, πριν ξεκινήσει την προσπάθειά της. Αυτές οι απλές αλήθειες μπορούν να σας βοηθήσουν στην απώλεια βάρους, χωρίς στερήσεις και εξωπραγματικές προσδοκίες.

Γυναίκα που έχασε 25 κιλά αποκαλύπτει τα 4 λάθη που επιβραδύνουν την απώλεια βάρους – «Παραλείπετε γεύματα»

Γυναίκα μοιράζεται 3 πολύτιμες συμβουλές για την απώλεια βάρους

Η Kols έχασε 23 κιλά φυσικά, μέσω θερμιδικού ελλείμματος. Η ίδια μοιράστηκε, μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok (@healthkols) τρεις πολύτιμες συμβουλές που θα ήθελε να γνώριζε πριν ξεκινήσει. Ελπίζει έτσι να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους να πετύχουν τον στόχο τους.

  • Μην περιμένετε το κίνητρο για να ξεκινήσετε
  • Οι προσπάθειες ανταμείβονται
  • Το θερμιδικό έλλειμμα είναι απαραίτητο

Μην περιμένετε το κίνητρο

Η πιο σημαντική συμβουλή της Kols είναι να μην περιμένετε το κίνητρο για να ξεκινήσετε. «Η αλλαγή των καθημερινών συνηθειών δεν είναι πάντα διασκεδαστική. Αν περιμένετε να αποκτήσετε έμπνευση για να αρχίσετε, πιθανότατα δεν θα το κάνετε ποτέ. Απλά ξεκινήστε», είπε η γυναίκα.

Γυναίκα που έχασε 17 κιλά αποκαλύπτει τι τρώει καθημερινά: «Έτσι διατήρησα σταθερό το βάρος μου για πάνω από 2 χρόνια»

Αντί να θέτετε υψηλούς στόχους, όπως να πηγαίνετε στο γυμναστήριο έξι φορές την εβδομάδα, η Kols προτείνει να κάνετε μικρές, σταδιακές αλλαγές. Για παράδειγμα, αντικαταστήστε το πλήρες γάλα με γάλα αμυγδάλου ή παρκάρετε το αυτοκίνητό σας λίγο πιο μακριά από το σούπερ μάρκετ. Αυτές οι μικρές κινήσεις, με την πάροδο του χρόνου, θα κάνουν μεγάλη διαφορά και θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε την έλλειψη κινήτρου.

Οι προσπάθειες ανταμείβονται

Η δεύτερη συμβουλή της είναι να σταματήσετε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με influencers των social media. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν από την εμφάνισή τους, γι’ αυτό και αφιερώνουν όλο τους τον χρόνο στη γυμναστική και τη διατροφή. Αν έχετε μια κανονική δουλειά και άλλες υποχρεώσεις, είναι σχεδόν αδύνατο να αποκτήσετε το σώμα τους.

«Σταματήστε να βάζετε εξωπραγματικούς στόχους», συμβουλεύει η Kols. «Μπορεί να νιώσετε υπέροχα αν χάσετε 10 κιλά, αντί για 25. Μην βάζετε τον πήχη τόσο ψηλά, αν δεν είστε διατεθειμένοι να καταβάλετε την ανάλογη προσπάθεια».

Το θερμιδικό έλλειμμα είναι απαραίτητο

Η τελευταία και πιο σημαντική συμβουλή της Kols είναι πως η άσκηση από μόνη της δεν θα σας βοηθήσει να χάσετε βάρος, αν δεν είστε σε θερμιδικό έλλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταναλώνετε λιγότερες θερμίδες από όσες καίτε μέσα στην ημέρα.

«Μπορείτε να ακολουθήσετε οποιαδήποτε δίαιτα, είτε κετογονική, είτε διαλειμματική νηστεία. Αν όμως δεν βρίσκεστε σε θερμιδικό έλλειμμα, δεν θα χάσετε βάρος», εξηγεί. Η ίδια έχασε βάρος τρώγοντας τα φαγητά που της άρεσαν, αλλά προσέχοντας την ποσότητα ώστε να διατηρείται σε θερμιδικό έλλειμμα.

Σημαντική σημείωση: Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Αυτό που λειτούργησε για τη συγκεκριμένη γυναίκα, μπορεί να μην λειτουργήσει για εσάς. Για αποτελεσματική και ασφαλή απώλεια βάρους, υιοθετήστε μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, φρούτα και λαχανικά. Για εξατομικευμένες συμβουλές, καλό είναι να συμβουλευτείτε έναν διατροφολόγο.

@healthkols WEIGHT LOSS HARD TRUTHS YOU NEED TO HEAR🚨 i’m going to be holding your hands and telling you what i wish someone told me before i started my weight loss journey! have you done any of these before?⬇️ #weightlosshardtruth #weightlossforbeginniners #weightlossforwomen #realisticweightloss ♬ original sound – Kols 🫶🏼🤍 Realistic Fitness

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολόκληρα αυγά ή μόνο ασπράδια; Ποια έχουν περισσότερη πρωτεΐνη και είναι πιο υγιεινά

Καρκίνος του προστάτη: Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία

Fitch: Τι σημαίνει η υποβάθμιση της γαλλικής οικονομίας από τον οίκο για τον νέο πρωθυπουργό

ΟΠΕΚΑ: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές – Ποια επιδόματα και πότε θα καταβληθούν

Μαθηματικό τρικ αποκαλύπτει τοπολογική μαγνήτιση σε κβαντικά υλικά

Apple: Αυτά είναι τα πιο ασφαλή κινητά – Γιατί πρέπει να αναβαθμίσεις τη συσκευή σου
περισσότερα
12:07 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Πολυάσχολη μητέρα που βελτίωσε το σώμα της χωρίς να πάει σε γυμναστήριο αποκαλύπτει: «Έτσι έχασα 20 κιλά σε 8 μήνες»

Για μια πολυάσχολη μητέρα, η απώλεια βάρους μπορεί να μοιάζει ακατόρθωτη. Όμως, η ιστορία μιας...
12:10 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

«Έχασα 30 κιλά σε 4 μήνες χωρίς γυμναστήριο» – 20χρονος άνδρας αποκαλύπτει την ρουτίνα που τον βοήθησε στην απώλεια βάρους

Θέλετε να βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση και να χάσετε βάρος, αλλά δεν ξέρετε από πού να ...
12:15 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Γυναίκα έχασε 31 κιλά χωρίς στερήσεις αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 8 συνήθειες που με βοήθησαν να αποφύγω την υπερφαγία»

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να είναι περιοριστική. Αντί για απαιτητικές δίαιτες και ατελεί...
12:01 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Άνδρας που έχασε 25 κιλά αποκαλύπτει: «Έτσι διατήρησα σταθερό το βάρος μου για 17 χρόνια»

Η απώλεια βάρους είναι ένα επίτευγμα, αλλά η διατήρησή του, σε βάθος χρόνου, αποτελεί πραγματι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος