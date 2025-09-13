Γυναίκα που έχασε 23 κιλά με φυσικό τρόπο αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 3 πράγματα που εύχομαι να γνώριζα πριν ξεκινήσω»

Η απώλεια βάρους δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά η υπομονή είναι το “κλειδί” για να πετύχετε τους στόχους σας. Μια γυναίκα που έχασε 23 κιλά με φυσικό τρόπο, μοιράστηκε τρεις πολύτιμες συμβουλές που θα ήθελε να γνώριζε, πριν ξεκινήσει την προσπάθειά της. Αυτές οι απλές αλήθειες μπορούν να σας βοηθήσουν στην απώλεια βάρους, χωρίς στερήσεις και εξωπραγματικές προσδοκίες.

Γυναίκα μοιράζεται 3 πολύτιμες συμβουλές για την απώλεια βάρους

Η Kols έχασε 23 κιλά φυσικά, μέσω θερμιδικού ελλείμματος. Η ίδια μοιράστηκε, μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok (@healthkols) τρεις πολύτιμες συμβουλές που θα ήθελε να γνώριζε πριν ξεκινήσει. Ελπίζει έτσι να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους να πετύχουν τον στόχο τους.

Μην περιμένετε το κίνητρο

Η πιο σημαντική συμβουλή της Kols είναι να μην περιμένετε το κίνητρο για να ξεκινήσετε. «Η αλλαγή των καθημερινών συνηθειών δεν είναι πάντα διασκεδαστική. Αν περιμένετε να αποκτήσετε έμπνευση για να αρχίσετε, πιθανότατα δεν θα το κάνετε ποτέ. Απλά ξεκινήστε», είπε η γυναίκα.

Αντί να θέτετε υψηλούς στόχους, όπως να πηγαίνετε στο γυμναστήριο έξι φορές την εβδομάδα, η Kols προτείνει να κάνετε μικρές, σταδιακές αλλαγές. Για παράδειγμα, αντικαταστήστε το πλήρες γάλα με γάλα αμυγδάλου ή παρκάρετε το αυτοκίνητό σας λίγο πιο μακριά από το σούπερ μάρκετ. Αυτές οι μικρές κινήσεις, με την πάροδο του χρόνου, θα κάνουν μεγάλη διαφορά και θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε την έλλειψη κινήτρου.

Οι προσπάθειες ανταμείβονται

Η δεύτερη συμβουλή της είναι να σταματήσετε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με influencers των social media. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν από την εμφάνισή τους, γι’ αυτό και αφιερώνουν όλο τους τον χρόνο στη γυμναστική και τη διατροφή. Αν έχετε μια κανονική δουλειά και άλλες υποχρεώσεις, είναι σχεδόν αδύνατο να αποκτήσετε το σώμα τους.

«Σταματήστε να βάζετε εξωπραγματικούς στόχους», συμβουλεύει η Kols. «Μπορεί να νιώσετε υπέροχα αν χάσετε 10 κιλά, αντί για 25. Μην βάζετε τον πήχη τόσο ψηλά, αν δεν είστε διατεθειμένοι να καταβάλετε την ανάλογη προσπάθεια».

Το θερμιδικό έλλειμμα είναι απαραίτητο

Η τελευταία και πιο σημαντική συμβουλή της Kols είναι πως η άσκηση από μόνη της δεν θα σας βοηθήσει να χάσετε βάρος, αν δεν είστε σε θερμιδικό έλλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταναλώνετε λιγότερες θερμίδες από όσες καίτε μέσα στην ημέρα.

«Μπορείτε να ακολουθήσετε οποιαδήποτε δίαιτα, είτε κετογονική, είτε διαλειμματική νηστεία. Αν όμως δεν βρίσκεστε σε θερμιδικό έλλειμμα, δεν θα χάσετε βάρος», εξηγεί. Η ίδια έχασε βάρος τρώγοντας τα φαγητά που της άρεσαν, αλλά προσέχοντας την ποσότητα ώστε να διατηρείται σε θερμιδικό έλλειμμα.

Σημαντική σημείωση: Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Αυτό που λειτούργησε για τη συγκεκριμένη γυναίκα, μπορεί να μην λειτουργήσει για εσάς. Για αποτελεσματική και ασφαλή απώλεια βάρους, υιοθετήστε μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, φρούτα και λαχανικά. Για εξατομικευμένες συμβουλές, καλό είναι να συμβουλευτείτε έναν διατροφολόγο.