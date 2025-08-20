Γυναίκα που έχασε 17 κιλά αποκαλύπτει τι τρώει καθημερινά: «Έτσι διατήρησα σταθερό το βάρος μου για πάνω από 2 χρόνια»

Η απώλεια βάρους είναι ένα απαιτητικό ταξίδι, αλλά η διατήρηση των αποτελεσμάτων αποτελεί πρόκληση. Πώς μπορείτε να χάσετε βάρος χωρίς να στερηθείτε τα αγαπημένα σας φαγητά; Μια γνωστή influencer μοιράζεται την προσωπική της εμπειρία και το διατροφικό πλάνο 1200 θερμίδων, το οποίο την βοήθησε να χάσει 17 κιλά και το σημαντικότερο να διατηρήσει σταθερό το βάρος της, για πάνω από δύο χρόνια. Η ιστορία της αποτελεί απόδειξη ότι η ισορροπία είναι το “κλειδί” για την επιτυχία.

Το πλάνο διατροφής που βοήθησε μια γυναίκα να χάσει 17 κιλά και να διατηρήσει σταθερό το βάρος της

Οι ειδικοί στη διατροφή και την ευεξία τονίζουν συνεχώς τη σημασία μιας σωστής διατροφής για την απώλεια βάρους και την επίτευξη του σώματος των ονείρων σας. Ένα καθημερινό πρόγραμμα διατροφής πλούσιο σε πρωτεΐνη και χαμηλό σε θερμίδες μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά στην πράξη, η εύρεση κατάλληλων γευμάτων αποτελεί συχνά πρόκληση.

Η Sukhmani Bedi μοιράστηκε το καθημερινό της πλάνο διατροφής, που την βοήθησε να χάσει σχεδόν 17 κιλά και να διατηρήσει σταθερό το βάρος της για δύο ολόκληρα χρόνια. Η ίδια αποκαλύπτει τα γεύματα που καταναλώνει σε μια τυπική μέρα, τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και χαμηλές θερμίδες.

Στην ανάρτησή της στα social media, η influencer έγραψε: «Αυτό που θέλω πραγματικά να πω είναι ότι λατρεύω το φαγητό. Θα μπορούσα να τρώω έξω σχεδόν κάθε μέρα και για μεγάλο χρονικό διάστημα το έκανα. Τα τελευταία δύο χρόνια έκανα μια συνειδητή προσπάθεια να τροφοδοτώ το σώμα μου πιο συνειδητά. Αυτό είναι το ιδανικό πλάνο διατροφής μου ΣΗΜΕΡΑ. Είναι σίγουρα πιο δύσκολο απ’ ό,τι ακούγεται, ειδικά όταν είσαι λάτρης του φαγητού.

Έχω σταματήσει να νιώθω ενοχές όταν ξεφεύγω. Το φαγητό με κάνει χαρούμενη. Θέλω να απολαμβάνω τη ζωή. Η εύρεση αυτής της ισορροπίας μεταξύ διατροφής και χαράς είναι αυτό που με κάνει να νιώθω πραγματικά καλά τώρα. Και αυτή δεν είναι η καλύτερη δίαιτα – καμία δίαιτα δεν είναι τέλεια – αλλά είναι αυτή που με βοήθησε να διατηρήσω την απώλεια του περιττού βάρους για πάνω από 2 χρόνια, οπότε είμαι ευχαριστημένη με αυτήν».

Το καθημερινό πρόγραμμα διατροφής της Sukhmani

Πρωί

Ξεκινά τη μέρα της με έναν παγωμένο μαύρο καφέ.

Στη συνέχεια, καταναλώνει ένα ασπράδι αυγού και δύο φρυγανιές, που αντιστοιχούν σε περίπου 35 γραμμάρια πρωτεΐνης και 285 θερμίδες.

Επιπλέον, λαμβάνει πρωτεΐνη ορού γάλακτος (isolate whey protein), η οποία έχει περίπου 110 θερμίδες και 25 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Μεσημέρι

Για σνακ, επιλέγει μια πουτίγκα γιαουρτιού με σπόρους chia και γκρανόλα. Αυτό είναι περίπου 190 θερμίδες και 22 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Επίσης, λαμβάνει μια σκόνη κολλαγόνου, την οποία χαρακτηρίζει «καταπληκτική για την υγεία του δέρματος».

Για μεσημεριανό, συνδυάζει κοτόπουλο, ρύζι και λαχανικά, με περίπου 400 θερμίδες και 35 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Βράδυ

Το βράδυ, βγαίνει για καφέ ή τον φτιάχνει στο σπίτι.

Το δείπνο της είναι παρόμοιο με το μεσημεριανό, με κοτόπουλο, λαχανικά και γιαούρτι. Είναι επίσης περίπου 300 θερμίδες.

Συνολικά, καταφέρνει να καταναλώνει 130 με 150 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως και 1200-1500 θερμίδες.

Μια στρατηγική απώλειας βάρους που λειτουργεί

Η Sukhmani μίλησε επίσης για το ταξίδι της και εξήγησε πώς κατάφερε να λειτουργήσει για εκείνη. «Με βάση την εμπειρία μου, μια καλή και ισορροπημένη διατροφή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απώλεια βάρους και την προστασία της υγείας μου. Όπως γνωρίζουμε, η απώλεια βάρους απαιτεί να βρισκόμαστε σε θερμιδικό έλλειμμα. Ωστόσο, συχνά οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το να παραλείπουν γεύματα – όπως το να τρώνε μόνο μία φορά την ημέρα και να τσιμπολογούν λίγο – είναι αρκετό. Το πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση είναι ότι δεν λαμβάνετε τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα σας. Καταλήγετε να χάνετε απαραίτητες πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Εστιάζετε στο “να τρώτε λιγότερο”και όχι στο “να τρώτε σωστά”».

Αυτό που πραγματικά λειτούργησε σε μένα ήταν η μείωση των μερίδων των συνηθισμένων μου γευμάτων, αντί να τα κόψω εντελώς. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούσα να παραμείνω σε θερμιδικό έλλειμμα ενώ εξακολουθούσα να εξασφαλίζω μια ισορροπημένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Έτσι, για μένα, ο βασικός ρόλος μιας ισορροπημένης διατροφής ήταν να βεβαιωθώ ότι θρέφω σωστά το σώμα μου ακόμα και κατά την προσπάθεια απώλειας βάρους», πρόσθεσε η γυναίκα.