Αγία Παρασκευή: Νεκρός ο οδηγός της μηχανής μετά τη σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο 

Νεκρός είναι ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης 20 Αυγούστου, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη συμβολή της Λεωφόρου Μεσογείων με τη Λαυρίου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. 

Συγκεκριμένα, η μοτοσικλέτα του άτυχου άνδρα βγήκε από την πορεία της μετά τη σύγκρουση και έπεσε πάνω σε άλλο όχημα, με αποτέλεσμα τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη της.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, ο οδηγός διακομίσθηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Σημειώνεται ότι στο σημείο όπου σημειώθηκε το σφοδρό τροχαίο επικράτησε αναστάτωση, με τον κόσμο που βρισκόταν εκεί να προσπαθεί να κάνει ΚΑΡΠΑ στον άνδρα, τη στιγμή που αυτός βρισκόταν στο οδόστρωμα, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Δείτε φωτογραφίες:

 

12:25 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

